快訊

緬甸大動作打詐！KK園區被「徹底夷平」 635處據點全數炸毀

金唱片／化身女神！JENNIE低胸禮服空降紅毯 聽到關鍵字當場噴笑

台中藍營「姐弟之爭」盧秀燕首表態喊話黨內進度 鄭麗文回應

伊朗示威升溫！人權團體稱已釀65死 傳美軍機急飛中東

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
伊朗抗議者聚集在燃燒的車輛旁，反政府騷亂不斷升級。路透
伊朗抗議者聚集在燃燒的車輛旁，反政府騷亂不斷升級。路透

人權團體今天說，儘管網路遭到大規模封鎖，伊朗全國性抗議行動今天進入第13天，至少已有65人喪生。值此時機敏感之際，外傳一架美軍C-17戰略運輸機正從德國飛往中東，被懷疑美國可能會介入這件事情。

總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HumanRights Activists News Agency,HRANA）彙整公民回報與媒體報導指出，伊朗全國性抗議行動在過去13天內，已釀成至少65人死亡、2311人遭逮捕，抗議活動遍及31個省份、180座城市的512個地點。德黑蘭及多個大中小城市的夜間抗議活動仍在持續。

與此同時，伊朗安全部門的應對行動明顯升高，包括傳出發射實彈、施放催淚瓦斯與使用霰彈槍等情況，司法機關也對抗議民眾發出明確的法律威脅。

此外，亦有跡象顯示部分國際航班受阻或返航，以及多國政府發布針對前往伊朗的官方旅遊警示。

另一方面，在X平台上經常分享軍事消息的已認證帳號NSTRIKE@NSTRIKE1231發文指出，一架美國空軍C-17戰略運輸機正從德國飛往中東地區。

文中說，這一動向可能顯示美國正在準備對伊朗發動大規模攻擊。因此，美國已開始使用大型運輸機，將彈藥與其他軍事裝備運往區域基地。

美國 伊朗 中東 抗議行動 德黑蘭 軍事

延伸閱讀

伊朗抗議升溫難撼動神權統治？專家：川普想「速勝」先觀望再介入

伊朗司法部門誓言對示威者處以「最嚴厲」的懲罰

伊朗示威死亡人數逾50 巴勒維之子籲川普緊急介入

美軍輕取委國老舊空防 但電戰遇中俄恐難奏效？專家分析關鍵原因

相關新聞

川普稱丹麥500年前登陸不等於主權 格陵蘭五政黨齊聲拒當美國人

美國總統川普9日再度重申對丹麥屬地格陵蘭的主張，強調美國必須採取行動，防止中國或俄羅斯控制這座具有戰略意義的北極島嶼。對...

瑞士酒吧火災奪40命舉國哀悼 法義總統出席追思

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧跨年火災造成40人喪生，瑞士今天舉行全國哀悼活動，法國、義大...

北韓控無人機入侵領空 南韓防長以「戒嚴噩夢還在」否認軍方涉入

北韓官媒朝中社報導，北韓人民軍總參謀部發言人9日指控，「曾在2024年10月製造平壤上空無人機入侵」的南韓，在新年伊始又...

經濟施壓再升級？日媒：部分陸企通知日企 停簽稀土新合約

日本共同社今天引述消息人士披露，部分銷售稀土的中國國有企業已經告知日本企業，無意簽訂銷售稀土的新合約，同時也正在評估取消...

近幾任日相解散眾院決策各異 有人速戰或「迫於情勢」

日媒披露，日本首相高市早苗開始研議，評估於本月通常國會開議之初解散眾議院。「讀賣新聞」回顧，近幾任日相之中，有人選擇上台...

伊朗示威升溫！人權團體稱已釀65死 傳美軍機急飛中東

人權團體今天說，儘管網路遭到大規模封鎖，伊朗全國性抗議行動今天進入第13天，至少已有65人喪生。值此時機敏感之際，外傳一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。