伊朗示威升溫！人權團體稱已釀65死 傳美軍機急飛中東

人權團體今天說，儘管網路遭到大規模封鎖，伊朗全國性抗議行動今天進入第13天，至少已有65人喪生。值此時機敏感之際，外傳一架美軍C-17戰略運輸機正從德國飛往中東，被懷疑美國可能會介入這件事情。

總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HumanRights Activists News Agency,HRANA）彙整公民回報與媒體報導指出，伊朗全國性抗議行動在過去13天內，已釀成至少65人死亡、2311人遭逮捕，抗議活動遍及31個省份、180座城市的512個地點。德黑蘭及多個大中小城市的夜間抗議活動仍在持續。

與此同時，伊朗安全部門的應對行動明顯升高，包括傳出發射實彈、施放催淚瓦斯與使用霰彈槍等情況，司法機關也對抗議民眾發出明確的法律威脅。

此外，亦有跡象顯示部分國際航班受阻或返航，以及多國政府發布針對前往伊朗的官方旅遊警示。

另一方面，在X平台上經常分享軍事消息的已認證帳號NSTRIKE@NSTRIKE1231發文指出，一架美國空軍C-17戰略運輸機正從德國飛往中東地區。

文中說，這一動向可能顯示美國正在準備對伊朗發動大規模攻擊。因此，美國已開始使用大型運輸機，將彈藥與其他軍事裝備運往區域基地。