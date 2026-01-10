北韓控無人機入侵領空 南韓防長以「戒嚴噩夢還在」否認軍方涉入

北韓官媒朝中社報導，北韓人民軍總參謀部發言人9日指控，「曾在2024年10月製造平壤上空無人機入侵」的南韓，在新年伊始又再次派出無人機侵犯北韓領空，並警告南韓「應做好為此付出代價的思想準備」。南韓國防部長安圭伯則否認相關指控，強調朝軍公布的無人機並非韓軍使用的機型。

根據朝中社轉述，北韓人民軍邊防部隊4日執勤時，在南韓仁川市江華郡松海面下道里一帶上空，發現並追蹤一個向北飛行的空中目標，隨後將無人機引導至北韓領空8公里界線後，動用特殊電戰設備發動攻擊，使其強行墜落，並在機上發現監視設備。

相關單位分析無人機殘骸後發現，該架無人機於當天12時50分左右自南韓仁川市江華郡起飛，依預設路線飛行3小時10分鐘，拍攝北韓境內多個重要目標。聲明並提及，南韓亦曾於2025年9月派出無人機入侵北韓領空，進行監視與偵察。

安圭伯接受韓聯社訪問時表示，北韓所稱的指控「絕非事實」，並指出北韓公布的無人機照片，也不是南韓軍方所擁有的機型，同時強調：「戒嚴的噩夢仍感覺就像發生在昨天，這怎麼可能？」

他補充表示，無人機作戰司令部、陸軍地面作戰司令部及海軍陸戰隊司令部等單位，在北韓所指稱的相關日期內均未執行任何飛行任務，並建議此案可由南北韓共同展開調查。

南韓國防部表示，總統李在明已下令對此事展開「徹底」調查，相關單位正針對案件細節進一步查證。國防部在通知中指出：「經確認，南韓軍方並未在北韓所稱的日期內操作任何無人機。」

南韓軍方也表示，在北韓所稱的飛行日期，並未偵測到任何進入北韓境內的無人機。不過，一名軍方官員坦言，由於監控系統主要用於偵測北韓無人機入侵，在追蹤飛往北韓方向的雷達訊號上確實存在難度。