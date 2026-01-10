聽新聞
瑞士酒吧火災奪40命舉國哀悼 法義總統出席追思
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧跨年火災造成40人喪生，瑞士今天舉行全國哀悼活動，法國、義大利總統等人出席追思儀式。
法新社報導，瑞士舉國默哀一分鐘後，各地教堂鳴鐘悼念。罹難者多為年輕人，不少是青少年。
星座酒吧（Le Constellation）火災現場附近，民眾在飛雪中默默聚集緬懷。與此同時，負責調查火災的檢察官訊問並拘留酒吧老闆莫瑞提（Jacques Moretti），認為這位法國人有潛逃之虞。
瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）在瑞士西南部馬蒂尼（Martigny）舉行的全國追思儀式上表示：「這場悲劇令我國震驚哀痛。」
他說：「我們緬懷逝去的人，也陪伴那些面對漫長復原之路的人。2026年的開始本應帶來熟悉的希望與承諾，新年新氣象。」
他還說：「尤其對年輕人而言，這些承諾寄託於夢想與年輕人本應擁有的希望，如同展翅飛翔，但卻太快墜入恐怖之夜的灰燼中。」
大約1000人參加追思儀式，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總統馬達雷拉（SergioMattarella）、比利時總理德威弗（Bart De Wever）及盧森堡前大公爵亨瑞 （Henri）。
死傷者共來自19個國家，多數是瑞士人。罹難者中有9名法國人和6名義大利人。
克蘭蒙丹納會議中心直播追思儀式，約1400人聚集觀看，許多人默默啜泣。
約100名第一線救難人員就座時，全場起立鼓掌致敬。
