川普稱丹麥500年前登陸不等於主權 格陵蘭五政黨齊聲拒當美國人

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普9日在白宮會見石油業高層並回答記者提問。路透
美國總統川普9日再度重申對丹麥屬地格陵蘭的主張，強調美國必須採取行動，防止中國或俄羅斯控制這座具有戰略意義的北極島嶼。對此，格陵蘭各政黨發表聯合聲明，明確表態不願成為美國人或丹麥人，只希望成為格陵蘭人。

德新社報導，格陵蘭議會（Inatsisartut）五個政黨簽署的聯合聲明中表示：「我們不想當美國人，我們不想當丹麥人，我們想當格陵蘭人。」並呼籲美國停止對「我們國家的蔑視」，並強調「格陵蘭的未來必須由格陵蘭人民決定」。

川普當天在白宮會見石油產業領袖時，多位記者就格陵蘭提問。川普表示，他希望能談成交易，「但如果不能用簡單的方式，那我們就會用強硬的方式」。

川普接著說，他本身是丹麥的粉絲，也坦言丹麥一直對他很好，「但他們在500年前曾有一艘船登陸那裡，並不代表那塊土地就是他們的」，接著又要記者現在看看格陵蘭島外海，就會看到俄羅斯與中國的驅逐艦，甚至還有更大的船艦，「到處都是俄羅斯的潛艦，我們不會讓俄羅斯或中國占領格陵蘭島。」

他說，如果美國不採取行動，這正是中俄會做的事，「所以，我們會對格陵蘭島有所行動，要嘛用比較友好的方式，要嘛用比較困難的方式。」

另一位記者追問，既然美國在當地已有駐軍，且可透過擴大軍事存在來影響安全，為何仍認為擁有格陵蘭島如此重要。川普則回答：「因為只要我們擁有它，我們就會防衛它。你不會用同樣的方式去防衛租來的東西，你必須擁有它。」

川普抨擊前總統歐巴馬任內簽下的伊核協議只有9年期限，並強調國家不能簽署為期9年或100年的協議。他說：「國家必須擁有所有權，你會防衛所有權，而不是防衛租約。我們必須防衛格陵蘭島，如果我們不這樣做，中國或俄羅斯就會去做。這種事情不會發生。」

川普接著表示，他喜歡中國與俄羅斯，也愛中俄兩國人民，與俄羅斯總統普亭相處得很好，還說「我對他很失望」。此外，他與中國國家主席習近平也相處得很好，將在4月前往中國，但「我不希望他們成為我們在格陵蘭島的鄰居，這不會發生。」

他接著說：「北約必須明白，我是完全支持北約，是我救了北約。如果沒有我，你們現在根本不會有北約。但我們不會允許俄羅斯或中國占領格陵蘭島，如果我們不採取行動，那正是會發生的事。」

格陵蘭 美國 川普 丹麥

