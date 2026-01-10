快訊

在日本半導體產業任職 台籍女子涉嫌離職前外洩客戶資料被捕

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本千葉縣警察本部。資料照片。路透
日本千葉縣警察本部。資料照片。路透

日本媒體報導，一名台灣出身女子任職於日本半導體產業，卻在離職前夕，透過電子郵件將公司客戶資訊等資料外洩給同業競爭對手，被警方以涉嫌違反《不正競爭防止法》逮捕。

千葉電視台報導，這名台籍嫌犯是居住在橫濱市的55歲公司職員陳心彤。根據千葉縣警方的說法，陳嫌截至2024年7月為止，曾在縣內一家半導體相關公司擔任營業課長，涉嫌在離職前，將記載客戶資訊與產品作業內容的電子資料，發送給日本國內的同業公司。

陳嫌在偵訊時對部分指控予以否認，並表示：「我當時並不認為不能用電子郵件寄送這些文件。」警方研判，她可能是為了讓收件公司獲利而洩漏相關資訊，目前正進一步釐清案情。

