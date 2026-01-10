伊朗抗議升溫難撼動神權統治？專家：川普想「速勝」先觀望再介入

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普9日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往佛州。路透
伊朗因經濟困境引爆的抗議活動，已演變為多年來規模最大的動盪，甚至出現要求終結伊斯蘭共和國的聲浪，最高領袖哈米尼將反政府抗議者形容為「搗亂者」和「一群破壞者」，並指他們只是試圖「討好」美國總統川普。川普態度則轉趨謹慎，原因在於美國內部部分評估認為，這波動盪的規模恐仍不足以對教士統治集團構成實質挑戰。

根據BBC、CNN與福斯新聞報導，川普回應記者提問時表示：「伊朗有大麻煩了。照我看，人民正在接管一些城市，這種情況就幾周前根本沒有人會覺得可能發生。我們正非常、非常仔細地觀察這個局勢。我已經非常強硬地發表過聲明，如果他們開始像過去那樣殺害人民，我們就會介入，並在他們最痛的地方，給予非常沉重的打擊。」

他接著說：「我再一次告訴伊朗領導人，你們最好不要先開槍，因為只要你們開槍，我們也會開槍。」但這不代表派遣地面部隊，而是要在「他們最痛的地方，真的、非常用力地打擊」，因此不希望情勢走到那一步。

路透指出，川普目前並不傾向會見已故伊朗國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi），他在8日上在電台節目時表示：「我認為應該先觀察各方動向，看看誰會真正站出來。」顯示他正等待局勢走向明朗，再決定是否支持特定反對派領袖。

一位知情人士透露，美國情報界一份評估報告本周稍早指出，抗議活動的規模尚未大到足以挑戰哈米尼的領導地位，但分析師仍在仔細觀察局勢。該名消息人士指出，在過去24小時前，抗議活動大多集中在長期以來反對政權的城市，而如今轉向包括哈米尼家鄉馬什哈德在內的政權據點，是一項「具有重大意義的進展」。

智庫中東研究所（Middle East Institute）伊朗專案主任瓦坦卡（Alex Vatanka）表示，川普似乎正觀望抗議活動是否能成功動搖伊朗統治教士的地位，之後才會決定是否兌現介入的威脅。

瓦坦卡指出，川普想站在勝利的一方，但他偏好的是一場迅速的勝利，而不是需要大量投資與長期投入的勝利，在中東尤其如此，「對他而言，那樣的路線與他身為政治人物、從首次參選以來所代表的主張背道而馳」。

