南韓高速公路約30輛車連環撞5死 事故原因疑遇「黑冰」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓忠清南道瑞山－盈德高速公路南尚州交流道附近，10日清晨約6時發生約30輛車連環追撞事故，造成貨車與轎車駕駛在內等5人死亡。資料照片。路透
南韓忠清南道瑞山－盈德高速公路南尚州交流道附近，10日清晨約6時發生約30輛車連環追撞事故，造成貨車與轎車駕駛在內等5人死亡，事故原因初步研判可能與氣溫驟降導致路面出現薄冰、亦即俗稱的「黑冰」有關。

南韓中央日報與京鄉新聞引述警消說法報導，一輛9.5噸貨車在往盈德方向行駛時，為閃避停在路上的車輛而撞上護欄，隨後墜落至路面下方，貨車駕駛當場罹難，並引發該路段連鎖追撞事故。幾乎在同一時間，距離約1公里外的反向清州方向車道，也發生聯結車追撞前車後引發多車追撞事故，其中一輛轎車遭波及，車內4名乘客全數罹難。

警方仍在調查事故確切原因，但已將道路上的雨或雪結冰所形成的結冰、即黑冰現象列為主要懷疑方向。事故發生時，當地下著細雨，加上尚州當日最低氣溫降至零下2.4度，具備形成黑冰的氣象條件。根據韓國道路公社資料，黑冰路面的濕滑程度約為一般濕路面的14倍，甚至比積雪路面還要濕滑約6倍，被視為冬季重大交通事故的常見主因之一。

不過，警方相關人士指出，仍需進一步調查才能確認聯結車追撞事故與轎車事故之間是否存在直接關聯，並表示「是否因黑冰導致事故，仍須透過行車紀錄器等資料進一步分析」。警方也提醒，冬季道路可能因黑冰等因素變得極度濕滑，呼籲駕駛人務必提高警覺。

交通事故 南韓

