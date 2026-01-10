快訊

尹錫悅辯護律師自稱「舌頭短 」 內亂罪一審結辯拖延至深夜未決

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓前總統尹錫悅與妻子金建希的影像出現在首爾中央地院外的大螢幕上。法新社
南韓前總統尹錫悅等內亂事件被告一審結辯原定9日終結，卻因被告方律師長時間重複陳述，庭審從上午9時20分延至深夜，最終法官決定延期至13日繼續。

東亞日報網站10日報導，據法庭現場記錄，前國防部長金龍顯的辯護律師輪流發言超過6小時，每人1至3小時，內容多為重複論點或離題陳述。當被批評速度過慢時，金方律師權宇鉉回應：「我的舌頭短，說快了會打結。」以此為由繼續發言。

尹錫悅的律師也主張至少需3小時陳述，稱「半夢半醒狀態下辯論不公平」。檢方多次要求限制時間，但被告方堅持「充分辯護權」。

審判長池貴然雖建議下午5時前結束、避免重複，但未強力制止。庭審延至午夜，法官以「確保公平與效率」為由宣布延期，並表示「讓準備充分的當事人在有精力時發言，才是真正公平有效率」。

檢方對量刑意見分歧：部分主張死刑，認為被告無悔意、干擾調查；另有意見認為內亂持續時間短、無人員傷亡，應判無期徒刑。外界關注延期是否影響2月一審判決時程，以及是否為被告方爭取時間的策略。

