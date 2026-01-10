聽新聞
0:00 / 0:00
尹錫悅辯護律師自稱「舌頭短 」 內亂罪一審結辯拖延至深夜未決
南韓前總統尹錫悅等內亂事件被告一審結辯原定9日終結，卻因被告方律師長時間重複陳述，庭審從上午9時20分延至深夜，最終法官決定延期至13日繼續。
東亞日報網站10日報導，據法庭現場記錄，前國防部長金龍顯的辯護律師輪流發言超過6小時，每人1至3小時，內容多為重複論點或離題陳述。當被批評速度過慢時，金方律師權宇鉉回應：「我的舌頭短，說快了會打結。」以此為由繼續發言。
尹錫悅的律師也主張至少需3小時陳述，稱「半夢半醒狀態下辯論不公平」。檢方多次要求限制時間，但被告方堅持「充分辯護權」。
審判長池貴然雖建議下午5時前結束、避免重複，但未強力制止。庭審延至午夜，法官以「確保公平與效率」為由宣布延期，並表示「讓準備充分的當事人在有精力時發言，才是真正公平有效率」。
檢方對量刑意見分歧：部分主張死刑，認為被告無悔意、干擾調查；另有意見認為內亂持續時間短、無人員傷亡，應判無期徒刑。外界關注延期是否影響2月一審判決時程，以及是否為被告方爭取時間的策略。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言