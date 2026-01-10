高市欲解散眾院？內閣高民意不代表勝算高 她的算盤是什麼

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日媒報導，日本首相高市早苗（中）研議在本月23日例行國會的召集日，即解散眾議院，可能於2月上旬至中旬重新選舉。法新社
日媒報導，日本首相高市早苗（中）研議在本月23日例行國會的召集日，即解散眾議院，可能於2月上旬至中旬重新選舉。法新社

讀賣新聞報導，日本首相高市早苗研議在本月23日例行國會的召集日，即解散眾議院，可能於2月上旬至中旬重新選舉。讀賣分析，自民黨與結盟政黨在眾院僅勉強過半，在參院是少數，政策難推動，另一方面，高市在國會的「台灣有事」發言使日中關係緊張升高，高市意識到，唯有在眾院選舉獲勝、提高向心力，才能營造出從容面對中國的政治環境。

讀賣指出，高市政權希望全力推動積極財政、強化情報蒐集與分析等核心政策，但容易引發在野黨反彈的大膽政策，都難以出手。此外，外界普遍認為日中緊張關係難在短期化解，高市希望在眾院選舉獲勝、提升自身向心力來面對中國。

高市身邊陸續有「趁支持率高時取得民眾信任才是上策」的意見，主戰論點更具吸引力。去年11月，自民黨曾低調地進行眾院選舉情勢調查，顯示自民黨可望單獨拿下超過260席。今年初的最新調查結果更佳，更讓首相能下定決心。

分析說，本月13日高市將在她的選區奈良縣舉行日韓領袖會談；15日義大利總理梅洛尼將訪日。這些行程可能成為「高市外交」的舞台，受到矚目，是解散眾院的有利題材。

不過，眾院選後於2月底前召集新一屆國會，要經眾參兩院審議，今年度內通過2026年度預算，難度將大幅升高。屆時勢必會受到在野黨質疑。結盟的日本維新會最重視的刪減眾議員席次等政策若未見成果，也可能反彈。

讀賣新聞去年12月民調顯示，高市內閣支持率高達73%，但自民黨支持率僅有30%，甚至低於石破前首相領導下的自民黨，2024年眾院選舉慘敗前的數字。自民黨內有不少人憂心，認為「內閣支持率不必然會轉化為選票」。

