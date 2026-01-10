委內瑞拉釋放囚犯 5名西班牙人重獲自由返家團圓

委內瑞拉宣布為「尋求和平」釋放大量囚犯後，已有5名西班牙公民自委國監獄獲釋，並於9日抵達馬德里機場，在西班牙當局護送下返家與家人朋友團聚。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，委內瑞拉國會8日宣布，為尋求和平與追求繁榮，已展開釋放大量囚犯的行動，包括反對派人士、社運人士、記者及被馬杜洛（Nicolas Maduro）當局指控犯罪的本國與外國人。

5名被關押在委內瑞拉監獄的西班牙公民也在獲釋名單上，他們8日重獲自由後，立即啟程飛返西班牙，並於9日抵達馬德里機場，在媒體與親友熱烈迎接下，由當局護送返家與分別數月至數年不等的家人朋友團圓。

這5名獲釋的西班牙人包括來自巴斯克地區（PaísVasco）的阿達斯美（Andrés Martínez Adasme）和巴索亞（José María Basoa），他們被委國當局指控為西班牙國家情報局的臥底特務，密謀策劃「恐怖攻擊」，自2024年9月起被關押在委國監獄近500天。

即使西班牙政府否認這項指控，他們的家人也堅稱他們只是去度假，馬杜洛卻認定他們是利用閒暇時光安置炸彈的「恐怖份子遊客」，並表示「冒險旅遊」是種新型態的旅遊方式。

34歲的莫雷諾（Miguel Moreno）是來自加納利群島（Canarias）的記者，他於2025年6月被捕時，正與8名船員在一艘海洋探勘船上工作，試圖尋找二戰時期的沉船。委國當局攔截了他的船隻，指稱他們航行在委內瑞拉的專屬經濟海域，指控他們「非法進行石油探勘」。

52歲的卡多納（Ernesto Gorbe Cardona）來自瓦倫西亞（Valencia），2024年12月因為「簽證過期」的理由遭到委國當局拘留。

59歲的聖米格爾（Rocío San Miguel）擁有西班牙和委內瑞拉雙重國籍，她是知名的人權運動者、反對委國政府的異議份子、非政府組織「公民控制」（Control Ciudadano）的主席，也是馬杜洛的眼中釘。

聖米格爾被委國政府指控參與一項名為「白手鐲」的陰謀行動，計畫暗殺馬杜洛，被控叛國罪、陰謀罪、恐怖主義罪與非法結社罪，在2024年2月被捕，遭關押將近2年。

西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）透過電話聯繫所有獲釋的西班牙人後，9日在社群媒體X上表示，「今天是個開心的日子，昨天在委內瑞拉獲釋的5名西班牙同胞現已返回西班牙，他們終於能夠與家人和朋友團聚。」

阿爾瓦雷斯不排除將有更多西班牙人自委內瑞拉監獄獲釋的可能性，但委國當局一直沒有透露會釋放的人名與人數，委國反對派正在逐一核實每起獲釋的案件。