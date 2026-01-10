在台設處案未過關 葡萄牙議員：不會是最後一次提案

葡萄牙自由倡議黨（IL）提出建議在台灣設處等兩項決議案，今天經國會表決未通過。報告草案的議員羅查（Rui Rocha）直言葡萄牙「過度謹慎」，但這不會是IL最後一次為台灣提案。

國會全會於本月7日討論長達1小時，據信是葡萄牙國會全會首度在議長主持下實質討論在台設處相關議題。

表決結果於葡萄牙時間今天下午揭曉，自由倡議黨所提兩案、「人民、動物、自然」黨（PAN）所提兩案、極右翼「夠了」黨（Chega）所提一案、「左派集團」（BE）所提一案，6項與台灣有關的議案均未通過。

自由倡議黨提出兩案，一項建議在台灣設立代表處，一項建議政府修正行政及制度上對台灣的不當待遇。「人民、動物、自然」黨隨後也提出方向相同的兩案。

「左派集團」提案建議，葡萄牙應在尊重與中國外交關係的情況下，致力與台灣建立促進和平及發展的關係。

「夠了」也提案建議政府發揮調解作用，緩和中華人民共和國與中華民國（台灣）之間的緊張關係。

值得注意的是，有關在台設處的草案，最大反對黨「夠了」都投票支持。在執政聯盟中，社會民主黨（PSD）投票反對，人民黨（CDS-PP）則棄權。葡萄牙新聞社（Lusa）先前報導，這次全會辯論凸顯執政聯盟內部對於這個議題存在分歧。

自由倡議黨籍議員羅查（Rui Rocha）接受中央社記者電話專訪時說，這些提案是基於「常識」，建立在務實做法上，畢竟雙邊有經貿關係，有葡萄牙人在台灣生活，也有台灣人在葡萄牙生活，還有企業投資和旅客互訪等往來，「我們不該否認此一現實，應為這種建立在現實上的關係創造適當環境」。

談到台灣的重要性時，羅查指出，台灣在半導體等產業有著巨大影響力，經濟也很活躍，雙邊還有歷史淵源，「福爾摩沙」（formosa）之名就源於葡萄牙語，且是非常重要的一個字；強化與台灣的關係無關地緣政治，而是基於歐洲、葡萄牙、台灣和人民的利益。

目前歐盟和多個歐洲國家都在台灣設立代表機構，葡萄牙顯得相對保守。羅查坦言：「葡萄牙在這件事上過度謹慎……我真的不理解這種做法，所以自由倡議黨要提出決議草案，因為維持這種關係有點虛偽。葡萄牙有台灣的代表機構，如果我們承認這一點，為什麼不能在台灣設代表處？」

他強調，自由倡議黨想做出改變，「這不會是最後一次提出關於台灣的決議草案」，因為這類討論非常重要，「也許有一天，不知道會在幾個月或幾年後，葡萄牙會有不同做法，我們很務實，未來將繼續討論」。

在全會討論時，社會民主黨籍議員賽薩里奧（JoséCesário）說，這些提案顯然忽視中國，可能被視為敵對行為。

但羅查重申，歐盟和歐洲多國早已在台設有代表機構，並未因此產生任何問題。

羅查上月才剛訪問台灣，對學校和教育方式印象特別深刻，「你們在教育上做了很多投資，這是非常重要的決策，你們在做正確的事」；此外，他在每一場會議、每一個場合都感受到台灣想要強化雙邊關係的意願，歐洲、葡萄牙也該這麼做。

駐葡萄牙代表張亞光接受電話訪問時說，感謝自由倡議黨提出友台決議案，也肯定國會公開討論的民主程序，在1小時左右的全會討論中，各政黨接連表達立場，「某種程度當然顯示葡萄牙國會對台灣議題的重視程度增加」。

她說，經私下瞭解得知一些議員不投反對票，而是以棄權方式表達支持台灣，她也很感謝。

張亞光表示，雖然最後草案未通過，但台灣議題受關注的程度有所提升，也獲得更多政黨支持或願意深入思考台灣議題，因此還是有很大的正面意義，未來在互惠互利基礎上，相信這些提案能對葡萄牙政策帶來一定程度的刺激或提醒作用。

她也提到，葡萄牙主流媒體以往較少報導台灣議題，但過去一年開始增加，例如「觀察家報」（Observador）和葡新社在這次草案表決前做了長文報導，也是很正面的發展。