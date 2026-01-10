快訊

教學／免註冊下載！「Insget.Net」IG照片、Reels、限動3步驟秒備份

「台大比陽明山文大更冷」！鄭明典曝原因、1現象說寒流也不勉強

聽新聞
0:00 / 0:00

川普不排除來硬的取得格陵蘭 議員嗆：再多錢也買不到民族靈魂

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普9日在白宮東廳會晤石油公司高管時，佩戴了一枚他稱之為「快樂川普」的徽章。美聯社
美國總統川普9日在白宮東廳會晤石油公司高管時，佩戴了一枚他稱之為「快樂川普」的徽章。美聯社

美國總統川普9日表示，美國「將在格陵蘭島採取行動，無論他們喜不喜歡」。他還說，自己必須採取行動，否則「俄羅斯或中國將接管格陵蘭島」。

天空新聞報導，川普在副總統范斯與國務卿魯比歐陪同下，於白宮會見石油產業領袖時指出：「我們不會讓俄羅斯或中國變成我們的鄰居。我是希望能談成一筆交易，你知道的，用比較簡單的方式。但如果不能用簡單的方式，那我們就會用強硬的方式。」

根據報導，記者當時詢問有關格陵蘭島的問題，並追問他會為該島向丹麥提供多少資金。對此，川普表示，他「尚未」談及金錢問題，但「可能會談論這件事」。

路透8日披露，美國官員已討論向格陵蘭居民發放一次性現金，作為說服其脫離丹麥、並可能加入美國的方案之一，金額可能介於每人1萬美元至10萬美元（台幣約31.8萬元至318萬元）之間。不過，丹麥議會的2位現任格陵蘭籍議員接受彭博資訊採訪時指出，無論川普提供多少金額，都無法說服格陵蘭人加入美國。

身兼丹麥議會格陵蘭事務委員會主席的凱尼茲（Aaja Chemnitz）表示，川普任何試圖以直接支付誘惑格陵蘭的行動都注定失敗，而且可能加劇反抗情緒。她直言：「再多的錢也買不到我們的民族靈魂，認為可以收買一個民族，本身就是不尊重。」

凱尼茲也對路透披露提案的前提提出質疑：「當整個根基都在被撕裂時，一次性付款有什麼意義？」。

即使是傾向獨立的政治家也持有相同的立場，方向黨（Naleraq）的霍格-戴姆（Aki-Matilda Hoegh-Dam）表示，自己將拒絕任何以現金交換成為美國人的方案。她說：「我們不是可以被交易的商品，而是人。無論對方開價多少，都仍然太廉價了。」

格陵蘭 美國 川普 范斯

延伸閱讀

伊朗示威死亡人數逾50 巴勒維之子籲川普緊急介入

川普挺房貸族 找「二房」救援

對等關稅判決 各國緊盯

接受紐時專訪 川普：在我任內 陸不會攻台 已確定Fed新主席人選

相關新聞

習近平攻台？ 川普：可能等美換總統後

美國總統川普七日接受紐約時報專訪，被問到他對委內瑞拉的斬首行動，是否會成為中國國家主席習近平對付台灣的先例，川普說兩者不...

紐時：川普談台海 凸顯個人天威難測

美國總統川普對委內瑞拉執行斬首行動後，對中俄究竟是鼓勵或者嚇阻，在此間有截然不同的解讀。紐約時報八日刊出川普專訪，他說是否對台動武「是習近平的事」，這對台灣究竟是喜訊或噩耗？

馬克宏重批美「強權即公理」 憂格陵蘭被入侵

法國總統馬克宏八日強烈批評美國總統川普主政下的華府政策，警告美國正「逐漸背離」部分盟友，並試圖「掙脫國際規則」。

伊朗示威全國斷網 哈米尼命鎮壓

伊朗始於去年十二月廿八日的示威潮已在全國延燒。追蹤全球網路狀態的組織NetBlocks八日指出，根據實時資料數據，伊朗正...

川普不排除來硬的取得格陵蘭 議員嗆：再多錢也買不到民族靈魂

美國總統川普9日表示，美國「將在格陵蘭島採取行動，無論他們喜不喜歡」。他還說，自己必須採取行動，否則「俄羅斯或中國將接管...

伊朗司法部門誓言對示威者處以「最嚴厲」的懲罰

（德國之聲中文網）伊朗國家電視台播放的畫面顯示，最高領袖哈梅內伊抨擊特朗普雙手“沾滿了伊朗人民的鮮血”。他的支持者高喊“美國去死！”。美聯社報道指出，伊朗國家媒體在報道中多次將示威者稱為“恐怖分子”，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。