英國道路安全新規 擬強制逾70歲駕駛視力和認知檢測

為提升交通安全，英國政府推動一系列新規定，包括強制逾70歲駕駛人接受視力檢查、實施認知能力檢測，以及下修駕駛人體內酒精濃度合法含量。進一步修法前，相關措施將先經過12週的公眾諮詢期。

根據英國交通部近日發布的「道路安全戰略」（Road Safety Strategy）及官員在國會的答詢，政府擬推動在英國全國，將駕駛人體內酒精濃度合法含量一律定為「每100毫升血液含50毫克酒精」（即血液酒精濃度超過0.05%為酒駕）。

目前在英國境內，英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭地區的酒駕標準為血液酒精濃度超過0.08%（即每100毫升血液含超過80毫克酒精為酒駕），僅蘇格蘭採行0.05%門檻。根據英國官方資料，0.08%的酒精濃度門檻是歐洲最高，且這樣的酒駕標準自1960年代後半即未調整。另一個與英國同列歐洲少數「酒駕高標」的國家是馬爾他。

此外，針對新手駕駛人，英國政府擬實施比0.05%更低的酒駕門檻。推動中的新規定另提到，未來只要駕駛人有酒駕肇事嫌疑，在接受調查、等待司法鑑定結果出爐期間，即可被吊扣駕照。現行規定容許酒駕嫌疑人在被定罪前，繼續駕駛。

官方統計，英國2023年交通死亡事故中，每6起就有1起涉及酒駕。英國政府另推動未來要求有酒駕紀錄的駕駛人在車內裝設「酒精鎖」等酒測裝置，否則不得恢復使用駕照。

「酒精鎖」是與車輛引擎點火系統相連的呼吸測試電子裝置；若駕駛人呼氣測得的酒精值超過安全標準，點火器將被鎖住，引擎無法發動。

另一方面，交通部政務次官葛林伍德（LilianGreenwood）8日在國會指出，2024年英國因為交通事故而喪生的駕駛人之中，約24%是70歲以上民眾。為確保所有用路人安全，政府擬強制年紀逾70歲的駕駛人接受視力檢查，並將研擬數個認知能力檢測實施方案，正視失智症等健康狀況導致的用路安全風險。

根據英國現行規定，一旦駕駛人滿70歲，駕照即自動失效，除非申請更新，且申請人須主動揭露可能導致危險駕駛的個人健康狀況，否則主管機關有權開罰達1000英鎊（約新台幣4萬2000元）。英國政府擬要求相關醫療和檢驗機構未來更積極通報健康狀況恐造成道路安全風險的駕駛人。

有議員8日在國會提到，70歲以上民眾曾經歷政府長達數十年的鼓勵自駕政策，如今政府希望避免高齡駕駛造成道路安全風險，即有必要進一步強化大眾交通運輸網建設，以降低民眾對自用車輛的依賴。

另有議員指出，英國是目前極少數未要求駕駛人每10年更新駕照時，強制接受視力檢查的歐洲國家之一，也就是民眾可在17歲取得駕照後，直到70歲才被迫檢驗視力。議員呼籲將駕駛人強制視力檢查改為每10年一次。

除了高齡駕駛人，年輕駕駛人也是新政策特別關注的對象。英國官方資料顯示，雖然在駕照持有人之中，僅6%為17至24歲民眾，但2024年在所有造成死亡和嚴重傷害的英國道路交通事故之中，高達24%事故與這個年齡區間的民眾有關，其中又以年輕男性（含駕駛人與乘客）所占比例最高。

考量在全國駕照持有人總數之中，涉及重大道路事故的年輕駕駛人數不成比例地高，英國政府擬修嚴駕照取得規定，包括延長學習時間。