伊朗示威死亡人數逾50 巴勒維之子籲川普緊急介入

中央社／ 巴黎/華盛頓9日綜合外電報導

人權團體今天表示，伊朗民眾不滿生活成本高漲進行示威抗議，近兩週內已有50多名抗議者遭到殺害。已故國王巴勒維流亡海外的兒子呼籲美國總統川普緊急介入。

法新社報導，總部設於挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）指出，在伊朗新一波全國抗議行動的前13天內，「至少有51名抗議者喪生，其中9人未滿18歲，另有數百人受傷」，死亡人數高於前一天公布的45人。

伊朗爆發大規模示威抗議導致局勢動盪，已故國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）的兒子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）今天呼籲川普緊急介入。

他在社群媒體發文說：「總統先生，這是一項緊急且即刻的呼籲，需要你的關注、支持與行動。請做好準備介入，協助伊朗人民。」

