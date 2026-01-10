奪格陵蘭 擬每人發10萬美元

快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

美國總統川普7日接受紐約時報專訪時堅持，丹麥屬地格陵蘭必須成為美國一部分。路透則引述知情人士報導，美國官員已討論向格陵蘭居民發放一次性現金，金額介於1萬美元至10萬美元，作為說服其脫離丹麥並可能加入美國的方案之一。

紐時報導，格陵蘭位處美國、歐洲、中國與俄羅斯海軍行動的關鍵戰略交會點。川普認為，僅行使美國在1951年條約下重新啟用早已關閉軍事基地的權利還不夠。他以房地產大亨角度談論格陵蘭時直言：「所有權非常重要。」

被問及為何必須擁有格陵蘭時，川普說：「因為我覺得，這在心理上是成功所必須的。我認為所有權能帶來一些東西，這些是租約或條約做不到的，所有權能提供你僅靠簽署文件無法獲得的東西與要素。」

另據路透報導，美方討論向格陵蘭居民發放現金的具體金額與支付方式仍不明確，但兩名消息人士表示，包括白宮幕僚在內的美國官員已討論，每人可能發放介於1萬美元至10萬美元之間的金額。

