南韓尹錫悅涉內亂首謀罪 延至13日求刑
南韓前總統尹錫悅被控為前年十二月三日緊急戒嚴內亂首謀案，九日舉行一審結辯，外界聚焦檢方如何求刑。南韓刑法規定，對內亂首謀的法定刑僅三種，即死刑、無期徒刑與不得假釋的終身監禁。
由於被告發表結案陳述的時間延期，因此檢方改於十三日求刑。根據韓媒報導，外界咸預料，本案的一審判決將於二月宣判。
包含尹錫悅、前國防部長金龍顯、前情報司令盧相元及前警察廳長趙志浩等八名被告九日出庭。當天除了結辯，被告也發表最終陳述，整個庭審程序才能結束，但因被告人數較多，故檢方當晚決定改十三日求刑。
南韓國內有看法認為，鑒於尹錫悅涉案情節嚴重和毫無悔意等原因，應求處死刑。另有看法認為，鑒於死刑可能引發的社會影響與法官可能的實際量刑結果，求處無期徒刑較妥當。
