伊朗示威全國斷網 哈米尼命鎮壓

伊朗始於去年十二月廿八日的示威潮已在全國延燒。追蹤全球網路狀態的組織NetBlocks八日指出，根據實時資料數據，伊朗正處於全國性的網路中斷。總部在美國的「人權行動者新聞通訊社」九日通報，全伊的卅一省皆出現示威抗議，共已三九○多起。

美國總統川普八日接受保守派電台主持人修伊特訪問時揚言，「我已讓（伊朗）他們知道，要是開始殺人，他們在有暴動時往往這麼幹，而且已發生許多暴動；要是他們這麼幹，我們將出手痛擊」；川普還說，不確定是否非要追究「某人責任」，但若伊朗當局對示威者的罹難負直接責任，那「他們將付出慘痛代價」。

伊朗最高領袖哈米尼九日示意，維安部隊將鎮壓示威者，還指控川普雙手「沾滿一千名伊朗人的血」。川普二日就在自創社媒真實社群發文警告伊朗當局若暴力殺害和平示威者，那美國將去解救他們，「我們的子彈已上膛，準備就緒」。

挪威非政府組織「伊朗人權」估算，伊朗維安部隊至少射殺四十五名示威者，其中八人未成年，另有數百人受傷、兩千多人被捕；七日也是這波示威抗議最血腥的一天，至少十三名示威者喪生。

伊朗貨幣匯率暴跌創新低，民眾生活無以為繼。美國財長貝森特八日在明尼蘇達州經濟俱樂部演說時提到，伊朗經濟岌岌可危，現在是很危險、高度緊張的時刻，川普「不希望他們傷害更多示威者」。

紐約時報九日報導，十多名匿名目擊者在電話訪問中說，八日晚間在德黑蘭多個社區和伊東聖城麥什赫德、伊南的布什爾及希拉茲與歷史名城伊斯法罕等地街頭，均湧現大批群眾。他們的背景多元，且不分男女老幼。伊朗司法總監則指控這波示威抗議是由敵人策畫，伊朗政府不會手下留情。

一名德黑蘭居民指稱，示威者高喊針對哈米尼的反政府口號。有八日晚間的影片顯示，包含德黑蘭的各地政府建築物起火燃燒。當晚的示威活動起初大致和平，但德黑蘭出現暴力事件，示威者焚燒汽車、建築物與街上物品。在德黑蘭以西的衛星城市卡拉吉市，示威者在槍響後如鳥獸散，但影片無法確認槍聲是否來自當局的維安部隊。