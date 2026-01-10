日媒：高市研議1月解散眾院 最快2月上旬舉行選舉

中央社／ 東京9日專電

「讀賣新聞」報導，日本首相高市早苗今天開始研議，考慮在23日召集的例行國會一開始即解散眾議院，眾院選舉可能於2月上旬至中旬舉行。

報導稱，政府相關人士透露，眾院選舉日程目前有兩種方案，第一種是「1月27日公告、2月8日投開票」，第二種是「2月3日公告、2月15日投開票」。

報導指出，高市研議於1月解散眾議院，背景似乎在於一直維持極高的內閣支持率。根據讀賣新聞社的全國民調，高市內閣去年10月成立初期的支持率為71%，直到去年12月（73%），民調支持率仍維持在7成以上。

高市一直以來主張「強健的經濟」與「負責任的積極財政」，希望以經濟政策取得國民信任。自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，與維新會合計233席，剛好為465席過半門檻的233席。然而，參議院方面，總席次為248席，目前自民黨與維新會合計有119席，距離過半還差6席。

自民黨希望取得國民民主黨協助，力求2026年度預算案早日通過，但是國民民主黨背後的「日本勞動組合總聯合會」（日文為日本勞動組合總連合會，簡稱連合）一直不容許國民民主黨加入執政聯盟，令高市對於不穩定的國會運作感到憂慮。

此外，由於高市去年在國會就「台灣有事」所做的答辯，導致中國對日本的經濟壓力持續升高。據知，高市也希望藉由鞏固政權基礎，打破日中關係持續惡化的局面。

按照慣例，例行國會召集日當天會舉行開會式，以及首相的施政方針演說。過去在國會召集日當天解散眾議院的案例有4次，分別在1966年、1986年、1996年與2017年，若解散則不會進行首相演說。如果眾議院在例行國會召集日當天解散，高市就任後的首次施政方針演說將被取消。

