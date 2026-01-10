習攻台？川普：可能等美換總統後

美國總統川普七日接受紐約時報專訪，被問到他對委內瑞拉的斬首行動，是否會成為中國國家主席習近平對付台灣的先例，川普說兩者不能類比，但這得由習近平決定，如果習動手，他會很不高興，也不認為在他任期內習近平會攻打台灣，「可能會等到我們換總統之後才做」。

認為委內瑞拉是美國真正的威脅

美軍三日活捉委內瑞拉總統馬杜洛，帶到美國以毒品恐怖主義等罪名起訴。紐約時報記者詢問川普，習近平見到此事可能印象深刻，是否也會採取斬首行動控制台灣，俄羅斯總統普亭為何不能以相同邏輯對烏克蘭與前蘇聯加盟國展開行動，這是否會設下川普未來會後悔的先例。

川普說「不會」，他表示委內瑞拉是美國真正的威脅，「中國沒有移民與毒品侵入，也沒有美國發生的糟糕事。台灣監獄沒有大開讓囚犯跑到中國，那邊監獄沒那麼多人，沒有成千上萬人從監獄和精神機構跑到中國或俄羅斯」。記者追問，習近平也會說台灣是威脅，是對中國的分離主義威脅。

川普說：「台灣是他的驕傲來源，他相信台灣是中國的一部分，他要怎麼做，將由他決定。不過，我曾對他說，如果他真的動手，我會非常不高興。我不覺得他會那麼做，我希望他別做。」

川普接著說：「等到我們有不一樣的總統之後，他就可能會做，但我覺得在我當總統期間，他是不會做的。」

屆時會與俄擬訂更好的限武條約

美國與俄羅斯二○一○簽署的限制核武軍備條約「新戰略武器裁減條約」下個月即將到期，效期屆滿後要如何處理，川普說，「到期就到期吧」，他表示屆時會擬訂更好的條約。

川普說，未來如果要簽署限武條約，應該把中國包括在內，可能也要讓其他國家參與。

中國在川普首度執政時便不接受這項提議，聲稱美俄核武庫遠超中方。

被問及他在國際間的權力是否存在任何限制時，川普說：「只有一件事，我的道德，我的想法。這是唯一能阻止我的東西。我不需要國際法。我不是想傷害人。」

川普同時表示，他刻意讓外界猜不透，以及塑造迅速訴諸軍事行動的印象，作為脅迫其他國家的手段。

稱沒有美國作核心 北約毫無用處

被問及取得格陵蘭與維持北約之間，哪一項事情更優先，川普沒有直接回答，但承認「這可能是一個選擇」，並表示若沒有美國作為核心，北約基本上毫無用處。

川普說，正在評估掌控格陵蘭的各種選項，「所有權非常重要」。