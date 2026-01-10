美擬發巨款收買格陵蘭居民 每人最高美金10萬

美國總統川普七日接受紐約時報專訪時，堅持丹麥屬地格陵蘭必須成為美國一部分。路透引述四名知情人士報導，美國官員已討論向格陵蘭居民發放一次性巨款，作為說服其脫離丹麥加入美國的方案之一。

紐時報導，格陵蘭位處美國、歐洲、中國與俄羅斯海軍行動的關鍵戰略交會點。根據美國和丹麥一九五一年簽署的條約，美國有很大權力可在格陵蘭重新啟用已關閉的多個美軍基地，但川普認為這樣不夠。他以房地產大亨的角度談論格陵蘭說：「所有權非常重要。」

路透報導，美方已討論向格陵蘭居民發放現金以收買民心，具體金額與支付方式仍不明確，兩名消息人士表示，美國官員討論，每人可能發放介於一萬美元至十萬美元（台幣約卅一點八萬元至三百一十八萬元）之間的金額。

知情人士透露，川普一年前就任前，幕僚便開始討論如何取得格陵蘭，在美軍對委內瑞拉發動斬首行動後，相關討論再度出現急迫感。

消息人士表示，白宮幕僚渴望把擒獲馬杜洛的動能，延續至實現川普其他地緣政治目標。另名知情人士指出，發給格陵蘭每人十萬美元、總額接近六十億美元（約台幣一千九百一十億元），已成為一個實際可行選項。

美國取得格陵蘭的另一種可能是簽署「自由聯合協定」，類似美國過去與密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉等小型島國的協定。美國通常會提供軍事防衛等多項基本服務，換取美軍自由進出協定國。

若要循此例取得格陵蘭，格陵蘭必須先脫離丹麥，美國也可以金錢誘使格陵蘭民眾支持獨立公投，或在公投後同意簽訂「自由聯合協定」。調查顯示，多數格陵蘭人雖願意脫離丹麥，卻不想成為美國的一部分。