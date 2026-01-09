聽新聞
馬克宏重批美「強權即公理」 憂格陵蘭被入侵

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（右）去年九月在紐約聯合國大會場邊和法國總統馬克宏（左）會面。（路透）
美國總統川普（右）去年九月在紐約聯合國大會場邊和法國總統馬克宏（左）會面。（路透）

法國總統馬克宏八日強烈批評美國總統川普主政下的華府政策，警告美國正「逐漸背離」部分盟友，並試圖「掙脫國際規則」。

馬克宏在艾麗榭宮對法國駐外大使發表演說時，嚴詞譴責「強權即公理」做法，使人們開始「擔心格陵蘭是否會被入侵」。

他說：「強權即公理會造成最大混亂，民眾每天都在擔心，格陵蘭是否會被入侵，加拿大是否會面臨威脅成為美國第五十一州，或者台灣是否會被進一步包圍。」

馬克宏指出，當今世界「日益失序」，美國和中國在內的大國「極有可能瓜分世界」，並直言美國作為「既有強權」，卻「逐漸背離部分盟友，並擺脫直到最近仍在倡導的國際規則」。

馬克宏說，在「多邊機構的運作效率愈來愈低」之際，「全球治理」至關重要。他對美國的評論雖然尖銳，卻並未主張與華府決裂。

馬克宏在演說中還批評中國「愈來愈不掩飾的商業侵略性」，並指俄羅斯已成為「破壞穩定的力量」，對烏克蘭的戰爭至今仍看不到盡頭。

德國總統史坦麥爾也強烈批評川普執政下的美國外交政策，呼籲國際社會勿讓世界淪為「賊窩」，「不要讓毫無道德底線的人為所欲為，使某些地區甚至整個國家被少數大國視為私有財產」。

路透報導，史坦麥爾這番重話，顯然是針對美國動武推翻委內瑞拉總統馬杜洛一事，直指全球民主正遭受前所未見的攻擊。

史坦麥爾並表示，美國的行為構成第二次歷史性斷裂，「我們最重要的夥伴美國價值崩解，而美國正是協助建立這個世界秩序的國家」。

馬克宏 川普 格陵蘭 法國 外交政策 俄羅斯

影／宏都拉斯女議員受訪…突遭「爆炸裝置擊頭」重傷 驚悚瞬間被拍下

宏都拉斯一名女議員盧比斯（Gladys Aurora López）近日遭投擲的爆炸裝置擊中頭部，身受重傷。據英媒報導，事發時，國民黨（National Party）議員盧比斯正在國民議會大樓外接受記者採訪。

美擬發巨款收買格陵蘭居民 每人最高美金10萬

美國總統川普七日接受紐約時報專訪時，堅持丹麥屬地格陵蘭必須成為美國一部分。路透引述四名知情人士報導，美國官員已討論向格陵...

習攻台？川普：可能等美換總統後

美國總統川普七日接受紐約時報專訪，被問到他對委內瑞拉的斬首行動，是否會成為中國國家主席習近平對付台灣的先例，川普說兩者不...

紐時：川普談台海 凸顯個人天威難測

美國總統川普對委內瑞拉執行斬首行動後，對中俄究竟是鼓勵或者嚇阻，在此間有截然不同的解讀。紐約時報八日刊出川普專訪，他說是否對台動武「是習近平的事」，這對台灣究竟是喜訊或噩耗？

陸：台灣問題不容外部干涉

美國總統川普接受紐約時報專訪時，針對是否擔憂大陸效仿美國對委內瑞拉，對台進行相關作為時表示，大陸領導人習近平認為台灣是中...

