陸：台灣問題不容外部干涉

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導

美國總統川普接受紐約時報專訪時，針對是否擔憂大陸效仿美國對委內瑞拉，對台進行相關作為時表示，大陸領導人習近平認為台灣是中國一部分，「他（習）要做什麼由他決定」，但若真動手他會非常不悅。他也重申，不認為習近平會在自己任內對台灣採取行動。對此大陸外交部回應時重申，台灣問題純屬中國內政。

大陸外交部發言人毛寧昨天在例行記者會上評論川普相關說法時表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉」。

另，對於委內瑞拉代理總統羅德里格斯已經會晤大陸駐委大使藍虎，毛寧表示，大陸「重視中委關係」，始終同委內瑞拉政府保持著良好的溝通合作。

