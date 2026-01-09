高市傳考慮23日解散眾院 日圓匯價應聲跌破158

讀賣新聞報導，日本首相高市早苗正考慮在23日國會開議當天宣布解散眾議院，並預計在2月上旬或中旬進行改選。原因是高市判斷，鑒於執政黨持續在參議院居於少數，需透過改選眾院，來獲得實現政策的推進力。而她有自信能成功。

政府知情人士指出，目前有關眾議院改選的日程有兩種提案，一種是在1月27日公告、2月8日舉行投開票，另一種是在2月3日公告、15日投開票。

日圓兌美元應聲貶破158日圓兌1美元，至158.05，是一年來以來最低，跌幅達0.75%。

高市考慮本月解散眾院的其中一個背景因素，是她上任以來一直維持高水準的內閣支持率。據讀賣新聞全國民調，高市去年10月剛上任的支持率為71%，去年12月仍維持在73%。

高市所屬的自民黨目前在眾院有199席，與執政聯盟的盟黨日本維新會加起來有233席，僅剛好達到過半數門檻（眾議院總席次為465席）。雖然自民黨有獲得國民民主黨對儘速通過今年度總預算的支持，但該黨的支持者先前不支持該黨加入執政聯盟，讓高市對國會運作的不穩定感到擔憂。