「密切關注局勢」中共環台軍演 印度外交部籲避免使用武力威脅

中央社／ 新德里9日專電
印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）。圖／中央社

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天表示，印度密切關注印太地區局勢，對於去年底中國環台軍演，他呼籲以和平方式解決問題，避免使用武力或威脅。

中國於2025年12月29日到31日在台灣周圍進行「正義使命-2025」軍事演習，期間除派出軍艦、公務船、軍機擾台，還實彈射擊。

賈斯瓦今天主持印度外交部2026年的首場例行記者會，其中特別談到中國軍演。

他表示，印度始終密切關注印太地區情勢的發展，「有鑑於這個地區關乎我們重要的貿易、經濟、人文交流、海洋利益，我們始終致力於維護地區的和平與穩定」。

賈斯瓦強調，「我們敦促所有相關方保持克制，避免有單方面的行動，並以和平的方式解決所有問題，要避免使用武力或威脅」。

印度與中國2020年發生邊境衝突，雙方關係始終緊張，去年在美國對等關稅政策宣布實施後，印度與中國互動增加，兩國外交部長互訪，雙方關係開始走向正常化。

即便印度近期與中國、俄羅斯等國有較多互動，但印度一直呼籲印太地區各方保持對話與冷靜，並強調區域和平對全球繁榮至關重要。

