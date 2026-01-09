葡萄牙國會辯論台灣設處議題 相挺聲量漸增…國會預計今表決

葡萄牙自由倡議黨（IL）去年提出兩項友台決議案，主張在台灣設立代表處及修正對台不當待遇。在中國近期發動環台軍事演習後，挺台聲量略有增加，國會全會預計今天表決。

自由倡議黨國會顧問暨國際關係專家葛梅斯（João Pedro Gomes）昨天在社群媒體平台X發文說，自由倡議黨提出兩項關於台灣的決議案，由議員羅查（Rui Rocha）報告，用意不是挑釁任何人或擺出空洞的象徵性姿態，這攸關嚴肅、負責任的外交政策，符合葡萄牙、歐盟和西方民主國家的戰略利益。

自由倡議黨去年於中華民國國慶10月10日提出兩項友台決議案，一項建議在台灣設立代表處，一項建議政府修正行政及制度上對台灣的不當待遇，國會全會於本月7日討論達1小時，據信是葡萄牙國會全會首度在議長主持下實質討論在台設處相關議題。

葡萄牙新聞社（Lusa）報導，自由倡議黨提出提升葡萄牙與台灣關係的主張後，「人民、動物、自然」黨（PAN）也在中國2025年12月29日發動「正義使命-2025」環台軍演後提出相同方向的倡議。

兩黨黨團表示，約300名住在台灣的葡萄牙公民辦理行政事務時面臨實務困境，須前往中國管轄的澳門領事館，因此建議將相關業務移交至葡萄牙駐東京大使館。

他們也建議在台北成立葡萄牙代表處，以促進經濟與文化關係。目前與社會民主黨（PSD）合組執政聯盟的人民黨（CDS-PP），也有議員支持這個構想。

報導特別指出，這次辯論凸顯執政聯盟內部存在分歧。人民黨籍議員艾梅達（João Almeida）認為，歐洲已有多國在台灣設立代表機構，同時遵守一個中國原則，因此「不要告訴我們這兩者不相容」。

「攜手為人民」（JPP）黨籍議員索沙（Filipe Sousa）也支持提案，認為葡萄牙應確立其「全球經濟外交中積極務實參與者」的地位，並親近共享民主、自由和創新價值的國家。

羅查說，台灣是「成熟的民主政體和重要戰略經濟夥伴」，也是歐盟積極深化關係的對象，「我們並未要求政府承認台灣為一個國家，也未要求改變葡萄牙的外交政策，只是要求葡萄牙像一個正常歐洲國家行事，保護本國公民、捍衛自身利益，不要因過度謹慎而放棄自主決策權」。

「人民、動物、自然」黨籍議員索沙芮爾（Inês Sousa Real）表示，葡萄牙目前的立場「並非外交中立，而是制度性怠惰」，提案並非針對任何一方，呼籲「不要背對一個民主政體」。

然而社會民主黨、社會黨（PS）、自由黨（Livre）、葡萄牙共產黨（PCP）均反對提案。

社會民主黨籍議員賽薩里奧（José Cesário）說，自由倡議黨和「人民、動物、自然」黨的提案顯然忽視中華人民共和國，可能被視為敵對行為，政府應全力維護在港澳13萬名葡萄牙人的利益和安全。

賽薩里奧還說，有關在台葡萄牙公民面對的困難，政府有意與北京和台北對話尋求行政解決方案。

社會黨籍議員盧洛（Catarina Louro）表示，在當前動盪的國際情勢下，任何突如其來的改變、象徵性舉動或政治上的模糊訊號，都可能被解讀為在大國戰略競爭中選邊站，而這是葡萄牙致力避免的情況。

另一政黨「左派集團」（BE）提議，葡萄牙應在尊重外交關係的情況下，為與台灣的經濟和文化關係尋找適切解決方案。

極右翼政黨「夠了」（Chega）也建議政府在北京與台北之間斡旋，緩和緊張局勢。

葡萄牙國會全會預計今天稍晚表決提案。