「不認為川普會動武奪格陵蘭」 義總理梅洛尼揭原因：不符合美利益

中央社／ 羅馬9日綜合外電報導
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，她不認為美國會動用軍事力量奪取格陵蘭。
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，她不認為美國會動用軍事力量奪取格陵蘭，因為此舉將對北大西洋公約組織（NATO）造成嚴重衝擊，不符合美國的利益。

路透社報導，美國上週末發起軍事行動，逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），再度引發外界對於美國覬覦格陵蘭的擔憂。白宮指出，美國正討論取得格陵蘭的多種方案，包括動用軍事力量。

梅洛尼被視為美國總統川普在歐洲最親密的盟友之一。她今天在例行新年記者會上指出：「我依然不相信美國會發動軍事行動奪取格陵蘭，我顯然不會支持這種選項。」

她還說：「我認為這不符合任何人的利益。坦白說，我覺得這甚至不符合美國的利益。」

梅洛尼提及，眾人都很清楚，如果美國對格陵蘭採取行動，將對北約造成嚴重衝擊，這就是她不認為華府會付諸行動的原因。

但她也指稱，北約強化在北極地區的部署相當重要，她理解美方的擔憂，必須防止可能懷有敵意的其他勢力過度介入。

