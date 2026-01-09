影／宏都拉斯女議員受訪…突遭「爆炸裝置擊頭」重傷 驚悚瞬間被拍下
宏都拉斯一名女議員盧比斯（Gladys Aurora López）近日遭投擲的爆炸裝置擊中頭部，身受重傷。據英媒報導，事發時，國民黨（National Party）議員盧比斯正在國民議會大樓外接受記者採訪。
《每日郵報》（Daily Mail）1月9日報導，從網上影片可見，盧比斯與聚集在大樓外的人們交談，畫面後方突然有一個圓形裝置飛向她。
爆炸裝置在她頭部附近爆炸，橙色火焰瞬間燃起，擊中她的後頸。
2025年11月30日，宏都拉斯舉行總統大選，儘管代表國民黨的阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，但由於他僅以些微優勢勝出，需要重新點票，導致出現選舉存有舞弊指控，國內局勢持續緊張。
報道引述當地媒體報導，盧比斯在襲擊中倖存，目前情況穩定，但身上有多處傷勢，包括燒傷、聽力受損和可能有骨折。
據報導，當時站在她身旁的幾名議員也受了輕傷。
政界高層都譴責了這次暴力事件，國會主席列當度（Luis Redondo）下令展開調查，候任總統，同樣來自國民黨的阿斯夫拉則呼籲各方保持和平，他將於1月27日正式就職。
阿斯夫拉表示：「我不想認為這（襲擊）真的是出於政治原因，但這種事情絕對不應該發生。」
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言