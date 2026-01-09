影／宏都拉斯女議員受訪…突遭「爆炸裝置擊頭」重傷 驚悚瞬間被拍下

快訊

香港01／ 撰文：王海
2025年11月30日，宏都拉斯舉行總統大選，親台候選人阿斯夫拉（圖）勝選。 路透社
宏都拉斯一名女議員盧比斯（Gladys Aurora López）近日遭投擲的爆炸裝置擊中頭部，身受重傷。據英媒報導，事發時，國民黨（National Party）議員盧比斯正在國民議會大樓外接受記者採訪。

《每日郵報》（Daily Mail）1月9日報導，從網上影片可見，盧比斯與聚集在大樓外的人們交談，畫面後方突然有一個圓形裝置飛向她。

爆炸裝置在她頭部附近爆炸，橙色火焰瞬間燃起，擊中她的後頸。

2025年11月30日，宏都拉斯舉行總統大選，儘管代表國民黨的阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，但由於他僅以些微優勢勝出，需要重新點票，導致出現選舉存有舞弊指控，國內局勢持續緊張。

報道引述當地媒體報導，盧比斯在襲擊中倖存，目前情況穩定，但身上有多處傷勢，包括燒傷、聽力受損和可能有骨折。

據報導，當時站在她身旁的幾名議員也受了輕傷。

政界高層都譴責了這次暴力事件，國會主席列當度（Luis Redondo）下令展開調查，候任總統，同樣來自國民黨的阿斯夫拉則呼籲各方保持和平，他將於1月27日正式就職。

阿斯夫拉表示：「我不想認為這（襲擊）真的是出於政治原因，但這種事情絕對不應該發生。」

文章授權轉載自《香港01》

阿斯夫拉 宏都拉斯 爆炸 大選 議員

