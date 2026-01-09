快訊

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

川普關稅若遭最高法院判違法 美股美債如何反應？大贏家是這些產業

企圖攻擊消防員！新北男加油站「持油槍淋油點火」 2人燒燙傷送醫

美國金援14億元鞏固泰柬停火 助卿：不清楚大陸扮演的角色

中央社／ 曼谷9日專電
美國東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷今天強調，泰柬邊境停火的關鍵在於美國總統川普親自介入斡旋。 路透社
美國東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷今天強調，泰柬邊境停火的關鍵在於美國總統川普親自介入斡旋。 路透社

美國東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷今天宣布，美國將提供總計約4500萬美元的援助，協助受近期泰柬衝突而流離失所的居民及邊境除雷工作。他強調，泰柬停火是美方介入斡旋促成，不清楚中國在停火中扮演的角色。

戴桑布雷（Michael George DeSombre）在線上記者會表示，美國將提供約4500萬美元（約新台幣14.2億）的援助，以鞏固泰柬停火協議，其中2000萬美元協助兩國打擊毒品走私和網路詐騙、1500萬美元協助受衝突影響的居民，另外，1000萬美元用於除雷工作。

他強調，泰柬邊境停火的關鍵在於美國總統川普親自介入斡旋。回顧泰柬邊境去年中發生衝突時，川普致電泰柬兩國領導人敦促雙方停火，並警告若衝突持續，美國部分合作計畫將暫停。泰柬兩國隨後在去年7月28日達成停火協議。

戴桑布雷表示，美國後續持續與泰、柬及馬來西亞保持密切聯繫，即便期間多次發生衝突導致停火協議失效，美方仍迅速介入，最終在去年12月27日再次促成停火，並透過東協觀察團與雙邊機制維持局勢穩定。

對於中國是否在斡旋過程中扮演角色，戴桑布雷則強調，美國在川普的領導下，為實現泰柬停火做出許多努力，他對於中國在泰柬停火中扮演什麼角色並不清楚。

他說：「除了在上次停火後舉行了一次會晤，我真的不知道中國做了什麼，所以我認為中國並沒有做太多。」

泰國柬埔寨去年12月27日簽署停火協議，停火於當日中午生效。

中央社提問，部分東南亞國家關切國際法在不同衝突中，適用標準不一，是否可能影響美國在亞太推動和平的公信力。對此，戴桑布雷未具體回應，僅強調美國非常重視促進印太地區的安全、穩定和繁榮。他說：「美國在全球所做的一切努力都是為了實現這一目標。」

對於外界質疑美國在處理泰柬衝突時，是否因柬埔寨與中國關係更密切，而淡化美國與泰國的盟友關係，戴桑布雷對此否認，他說，美國政策沒有轉變，強調泰國仍是美國的重要戰略盟友。

戴桑布雷指出，未來邊界劃定與實地測量仍將由泰柬雙方透過既有機制處理，美國將在必要時提供支持。

泰柬邊界衝突的爭端，是雙方對殖民時期劃分的800公里長邊界有爭議，兩國對部分土地及幾座有數百年歷史的寺廟遺跡皆聲稱擁有主權。

美國 衝突 川普 泰國 馬來西亞 柬埔寨

延伸閱讀

敘政府與庫德族對峙暫緩 宣布阿勒坡3區停火

控哈瑪斯違反停火 以色列再襲加薩釀至少7死

泰柬中外長雲南會晤 學者：中國以雙邊關係操作調停

王毅與泰柬外長會談 願助東盟監督停火、提供人道物資

相關新聞

美軍輕取委國老舊空防 但電戰遇中俄恐難奏效？專家分析關鍵原因

美軍在抓捕委內瑞拉強人馬杜洛時，EA-18G電戰機可能在壓制委國防空系統發揮作用。然而隨美國對電戰的關注一度下降，一些分...

伊朗示威風起雲湧…最高領袖哈米尼表態不退讓 喊話川普「管好自己」

伊朗最高領袖哈米尼今天在國營電視台轉播的演說中堅稱，縱然遭到他所謂「暴徒」和「破壞分子」抗議，這個伊斯蘭共和國「絕不會退...

影／宏都拉斯女議員受訪…突遭「爆炸裝置擊頭」重傷 驚悚瞬間被拍下

宏都拉斯一名女議員盧比斯（Gladys Aurora López）近日遭投擲的爆炸裝置擊中頭部，身受重傷。據英媒報導，事發時，國民黨（National Party）議員盧比斯正在國民議會大樓外接受記者採訪。

日本防衛問題民意調查出爐 「中國大陸軍力」首成民眾最關切議題

日本今天公布有關「自衛隊・防衛問題的民意調查」速報結果，顯示日本社會對自衛隊的關心度、對防衛力強化的支持度明顯上升。而最...

美國金援14億元鞏固泰柬停火 助卿：不清楚大陸扮演的角色

美國東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷今天宣布，美國將提供總計約4500萬美元的援助，協助受近期泰柬衝突而流離失所的居民...

墨西哥記者遭槍殺…凶嫌尚未被逮捕 當地媒體組織籲徹查懲凶

當地媒體報導，墨西哥東部一名記者今天遭槍手射殺。這是全世界對新聞記者最危險國家之一的墨西哥最新一起記者遇害事件

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。