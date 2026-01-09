伊朗示威潮蔓延全國！流亡前王儲號召抗議 影響力將受考驗

伊朗經濟情勢惡化引發的示威潮蔓延全國，流亡海外的前王儲芮沙．巴勒維呼籲當地民眾今天晚間再上街頭，外媒分析，他的影響力將受考驗，伊朗最高領袖哈米尼則面臨嚴峻困境。

●伊朗流亡前王儲影響力有待關注

美聯社報導，伊朗這次的示威潮，也代表首度考驗著當地民眾是否會受到流亡海外的反對派重要人物、已故前國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）影響。

此次示威潮出現支持伊朗國王的呼聲，這在過往可能會被判處死刑，但如今卻凸顯出民眾對於伊朗經濟困境的怒吼。

芮沙．巴勒維呼籲伊朗民眾昨天晚間舉行示威，並再次敦促民眾今天晚間8時（台灣時間10日零時30分）上街抗議。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute forNear East Policy）資深研究員戴格瑞斯（HollyDagres）表示：「改變抗議情勢的是前王儲芮沙．巴勒維的呼籲，要伊朗民眾週四及週五晚間8時上街。」

戴格瑞斯指出：「從社群媒體的發文來看，伊朗民眾顯然已經行動，認真響應了抗議的號召，以推翻這個伊斯蘭共和國。」

芮沙．巴勒維說道，「伊朗人民今晚要求獲得自由，伊朗政權則有所因應，切斷所有通訊線路」，關閉了網路，切斷有線電話，甚至試圖中斷衛星訊號。

他更呼籲歐洲各國領袖加入美國總統川普（DonaldTrump）行列，承諾「追究伊朗政權的責任」。

芮沙．巴勒維提到：「我請求他們動用一切可用的技術、財務和外交資源，恢復伊朗人民的通訊，讓他們的聲音與意願被聽到、看見。」

在部分抗議活動中，示威者高喊支持國王的口號，但尚不清楚這究竟是支持芮沙．巴勒維本人，或是希望回到1979年伊朗伊斯蘭革命之前的時代。

伊朗國營電視於當地時間今天上午8時報導，這是官方首次就示威活動發表聲明。

伊朗國營電視台指出，抗議活動發生了暴力事件造成人員傷亡，但沒有詳細描述，同時也提到，示威期間「有民眾的車子、機車，以及地鐵、消防車和公車等公共財產設施遭到縱火」。

●川普再度警告切勿殺害示威者

在昨天播出的美國保守派電台主持人修伊特（HughHewitt）訪問內容中，川普重申他的承諾，若伊朗當局開始殺害國內參與抗議活動的群眾，他會對伊朗採取嚴厲行動。

川普表示：「伊朗已經被非常強烈的示警，甚至比我現在向你講的還要嚴厲，如果他們那樣做，他們會付出慘痛代價。」

被問到是否將與芮沙．巴勒維會面的問題，川普含糊其辭。

川普回答，「我不確定身為總統，在這個時候這樣做是否合適」，他認為應該觀察會有誰挺身出面。

在美國福斯新聞（Fox News）昨天晚間播出的訪問內容中，川普甚至暗示現年86歲的伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）可能正考慮離境。

川普說道：「他想去某個地方，局勢愈來愈糟糕了。」

●伊朗最高領袖面臨嚴峻困境

路透社報導，華府智庫中東研究所（Middle EastInstitute）資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）表示，伊朗神權體制透過打壓和策略性讓步，挺過了多次抗議浪潮，但這種戰略已經逼近極限。

他還指出：「目前變革似乎已經不可避免；政權崩潰有可能發生，但並非必然。」

哈米尼正面臨其數十年統治期間最岌岌可危的時刻之一，他近日聲稱伊朗「絕不向敵人屈服」。

一位伊朗前官員則說，哈米尼難以輕鬆脫身，他數十年來建立代理人、規避制裁以及發展核子和飛彈計畫的政策似乎正在瓦解。

以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）則讚揚這波示威抗議，宣稱是「伊朗人民掌握自己未來的決定性時刻」。