快訊

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

「啦啦隊這樣也可以？」她酸李珠珢做作、諷李多慧偷抽菸 脫口秀遭炎上

外遇生子出事…兒無台灣籍 留學單親媽返台憂兒淪人球討救兵

墨西哥記者遭槍殺…凶嫌尚未被逮捕 當地媒體組織籲徹查懲凶

中央社／ 科柴科爾科斯8日綜合外電報導
根據數位媒體RECORD報導，記者卡斯楚是在韋拉克魯斯州（Veracruz）波塞黎加市（Poza Rica）一家餐廳內遭槍手射殺身亡。目前尚未有人被逮捕。 情境示意圖／Ingimage
根據數位媒體RECORD報導，記者卡斯楚是在韋拉克魯斯州（Veracruz）波塞黎加市（Poza Rica）一家餐廳內遭槍手射殺身亡。目前尚未有人被逮捕。 情境示意圖／Ingimage

當地媒體報導，墨西哥東部一名記者今天遭槍手射殺。這是全世界對新聞記者最危險國家之一的墨西哥最新一起記者遇害事件。

法新社報導，根據墨西哥媒體及州政府轄下的自治機構記者關懷及保護委員會表示，遇害記者卡斯楚（Carlos Castro）任職於在地媒體「北韋拉克魯斯州代碼」（Codigo Norte Veracruz），負責採訪治安新聞。

根據數位媒體RECORD報導，卡斯楚是在韋拉克魯斯州（Veracruz）波塞黎加市（Poza Rica）一家餐廳內遭槍手射殺身亡。目前尚未有人被逮捕。

記者關懷及保護委員會呼籲徹查這起凶殺案，並表示應將相關涉案人士移送法辦。

根據「無國界記者組織」（RSF）統計，自1994年以來，墨西哥已有超過150名記者遭到殺害，被認為是全球對新聞工作者最危險的國家之一。

與墨西哥灣接壤的韋拉克魯斯州多年來深受幫派暴力困擾，這些組織犯罪集團為爭奪毒品運輸路線控制權而爆發衝突。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

墨西哥 卡斯楚 餐廳

延伸閱讀

委內瑞拉石油供應若斷 古巴恐經濟癱瘓、政府倒台

川普版「門羅主義」 回顧美國干預拉美國家5大案

全球急因應川普關稅 墨西哥對美出口增成逆勢贏家

川普力挺 阿斯夫拉當選宏都拉斯總統 牽動美中角力

相關新聞

墨西哥記者遭槍殺…凶嫌尚未被逮捕 當地媒體組織籲徹查懲凶

當地媒體報導，墨西哥東部一名記者今天遭槍手射殺。這是全世界對新聞記者最危險國家之一的墨西哥最新一起記者遇害事件

伊朗示威潮蔓延全國！流亡前王儲號召抗議 影響力將受考驗

伊朗經濟情勢惡化引發的示威潮蔓延全國，流亡海外的前王儲芮沙．巴勒維呼籲當地民眾今天晚間再上街頭，外媒分析，他的影響力將受...

才結束訪中行…李在明宣布13日赴奈良會高市 大陸外交部這樣說

日中關係持續惡化之際，韓國總統李在明7日才結束訪中行程，韓國總統府今天宣布，李在明將於13至14日訪問日本。對此，中國外...

高市13日奈良會李在明 日韓峰會成牽制大陸重要布局

日本首相高市早苗將於13日在故鄉奈良縣接待韓國總統李在明。日本官房長官木原稔表示，這次會談將成為推動「穿梭外交」重要契機...

南韓面臨「夾心」困境？李在明將會高市早苗 韓中日關係發展受矚

韓國青瓦台今天公布總統李在明將在13至14日訪問日本，屆時將與日本首相高市早苗舉行會談，剛結束訪問中國行程的李在明將如何...

去年未繳會費…聯合國發言人警告美國若繼續欠費 或失去聯大投票權

聯合國秘書長發言人杜加里克8日表示，向聯合國經常預算與維和預算繳納分攤會費，是所有會員國在《聯合國憲章》下的法律義務，美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。