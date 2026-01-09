快訊

經典賽／鄧愷威證實辭退中華隊！理解球迷可能會有失望

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

去年未繳會費…聯合國發言人警告美國若繼續欠費 或失去聯大投票權

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
聯合國秘書長發言人杜加里克。美聯社
聯合國秘書長發言人杜加里克。美聯社

聯合國秘書長發言人杜加里克8日表示，向聯合國經常預算與維和預算繳納分攤會費，是所有會員國在《聯合國憲章》下的法律義務，美國也不例外。

另有記者確認，美國是否在2025年未繳交任何經常預算會費，杜加里克確認屬實。對於美國退出《聯合國氣候變化綱要公約》及多個涉及氣候、生物多樣性與再生能源的機構，他表示，聯合國在氣候行動上的決心不會動搖，並將持續支援受氣候衝擊最嚴重的人群，也持續與民間部門合作。

有記者詢問，是否可理解為即使美國宣布退出多個秘書處下屬單位，仍須全額繳交經常與維和預算。杜加里克強調，這些是憲章規定的條約義務，會員國必須履行，並分攤會費與自願捐助。

對於白宮指控聯合國推動「全球治理」違背美國利益，杜加里克重申，聯合國不是全球政府，而是主權國家組成的組織，秘書長尊重各國主權，但也堅信當前挑戰只能透過國際合作解決。

被問及美國國務卿稱美國有權在全球任何地方動武，杜加里克重申聯合國立場，即依憲章避免以武力解決國際爭端。

在會費與投票權問題上，杜加里克提醒，《聯合國憲章》第19條已明確規定，長期欠費可能導致在聯合國大會失去投票權，但該條款僅適用於聯大，不影響安理會席次。

聯合國 美國 投票 安理會 白宮

延伸閱讀

中企署率20家新創進軍SelectUSA 4個月培訓拚美國市場與投資

200元就抽獎！台北有購嗨破20億 再抽美國來回機票

美軍若入侵 丹麥沿用1952年「立即開火」軍規仍有效

川普團隊擬全面掌控委國石油數年 目標油價每桶降至50元

相關新聞

去年未繳會費…聯合國發言人警告美國若繼續欠費 或失去聯大投票權

聯合國秘書長發言人杜加里克8日表示，向聯合國經常預算與維和預算繳納分攤會費，是所有會員國在《聯合國憲章》下的法律義務，美...

習是否會攻台？川普：等我們換總統後 他可能會做

川普總統7日晚間接受紐約時報專訪談到台海問題時說，不認為任期之內中國國家主席習近平會攻打台灣。紐約時報記者詢問，習近平是...

川普喊軍費增5成、由關稅支付 但實際上關稅收入不夠付

川普總統7日在「真實社群」發文表示，基於美國國家利益考量，2027年度的軍事預算不應維持在1兆美元，而是提高至1.5兆美...

美軍若入侵 丹麥沿用1952年「立即開火」軍規仍有效

美國川普政府近日威脅，不排除出兵奪取丹麥所屬的格陵蘭島。白宮副幕僚長米勒更嗆聲表示：「沒人會為了格陵蘭的未來，與美國軍事...

南韓：金主愛頻亮相 北韓塑造「社會主義大家庭」形象

北韓領導人金正恩8日低調迎來42歲生日。不過，北韓官媒今年依然未就此進行任何報導。北韓「勞動新聞」在頭版刊登社論，敦促各...

川普打算怎麼「買」格陵蘭？傳每人普發10萬美元

川普政府打算怎麼「購買」格陵蘭島這座擁有5萬7000名人口的北極島嶼？路透報導，知情人士透露，美國官員曾討論過直接向格陵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。