才結束訪中行…李在明宣布13日赴奈良會高市 大陸外交部這樣說

中央社／ 台北9日電
南韓總統府今天宣布，李在明將於13至14日訪問日本。 歐新社
日中關係持續惡化之際，韓國總統李在明7日才結束訪中行程，韓國總統府今天宣布，李在明將於13至14日訪問日本。對此，中國外交部下午表示不作評論，又說「國與國之間的交往應當有利於維護地區的和平穩定」。

韓聯社報導，韓國總統府今天宣布，李在明將應日本首相高市早苗邀請，於13至14日對高市早苗的故鄉奈良進行訪問。

據澎湃新聞，中國外交部9日下午舉行例行記者會，有外媒記者提問，李在明結束訪中行程後，下週將訪問日本，會和高市早苗會面。中方對此有何評論？韓國希望加強與日本的合作，中方對此有何評論？

中國外交部發言人毛寧表示，「韓國總統李在明訪問日本，這是韓日之間的事情，我不作評論。我想說的是，國與國之間的交往應當有利於維護地區的和平穩定」。

韓聯社報導，李在明和高市早苗曾於去年10月底在慶州藉出席亞太經濟合作組織（APEC）第32次領導人非正式會議之機舉行會談。李在明當時在會上表示，按照「穿梭外交」的精神，下次應由他回訪日本，如條件允許，希望前往奈良。

據報導，李在明將於13日下午抵達奈良，與高市早苗舉行會談。這將是李在明就任以來第5次、高市早苗就任以來第2次舉行韓日領導人會談，將共商地區及國際局勢，以及經濟、社會和文化等涉及民生的眾多合作事宜。

報導說，李在明將於14日出席友好交流活動，並參加旅日僑胞座談會後啟程回國。

李在明 外交部 日本 高市早苗 毛寧 南韓

