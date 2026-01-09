快訊

南韓面臨「夾心」困境？李在明將會高市早苗 韓中日關係發展受矚

中央社／ 首爾9日專電
南韓青瓦台今天公布總統李在明將在13至14日訪問日本，屆時將與日本首相高市早苗舉行會談。 法新社
南韓青瓦台今天公布總統李在明將在13至14日訪問日本，屆時將與日本首相高市早苗舉行會談。 法新社

韓國青瓦台今天公布總統李在明將在13至14日訪問日本，屆時將與日本首相高市早苗舉行會談，剛結束訪問中國行程的李在明將如何處理韓中日的關係，成為外界關注議題之一。

青瓦台發表聲明公布李在明訪日行程，他這次將訪問高市早苗的故鄉奈良，延續穿梭外交。韓聯社指出，高市早苗去年10月底藉APEC峰會期間，在李在明的故鄉慶州舉行韓日會談，當時李在明表示，「秉持穿梭外交的精神，如果可以，下次訪問日本的話想去奈良縣」。

這是李在明去年上任以來的第5次韓日峰會，也是前日本首相石破茂辭職、高市就任以來的第2次峰會。青瓦台表示，雙方預計在會談中討論區域及國際問題，以及如何在經濟、社會、文化等與人民生活直接相關的各個領域加強合作。

李在明剛剛結束5天4夜的訪中行程，推動改善韓中關係，報導指出，隨著近期中日衝突升級，外界關注李在明是否可能與高市就此問題對話，並討論兩國之間長期存在的歷史爭議問題。

中國國家主席習近平在韓中峰會上表示，中韓雙方「應當堅定站在歷史正確一邊，做出正確戰略選擇」，被認為是就日本歷史問題暗示韓國選邊站，若高市也發出類似信號，韓國可能再度面臨「夾心」困境。

韓國國家安保室長魏聖洛今天在李在明日本行的行前說明會上表示，不排除就中國對日本的出口管制問題進行討論；同時，韓方希望透過這次會議，為兩國在人道主義上就過去歷史問題創造合作機會。

此外，魏聖洛說，會談中可能也會討論韓國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的問題。他指出，韓國加入CPTPP的議題在先前的韓日會談中就已經提過，韓方也表達了會推進加入工作的立場，這次可能就此進一步討論。

李在明 日本 韓國 高市早苗 青瓦台 韓中 中日 習近平 日韓

