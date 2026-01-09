川普政府將退出部分機構 聯合國秘書長深表遺憾

快訊

中央社／ 紐約聯合國總部8日綜合外電報導

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人今天說，古特瑞斯對美國決定退出數十個聯合國實體感到遺憾，並強調美國對其中「大量」機構的資助是強制性的。

美國總統川普昨天表示，美國將退出數十個國際與聯合國實體，其中包括一個關鍵的氣候條約，以及一個推動性別平等與婦女賦權的聯合國組織，因為這些機構「與美國國家利益背道而馳」。

路透社報導，聯合國發言人杜雅里克（StephaneDujarric）表示，美國清單上的31個聯合國實體中，有「大量」是由聯合國經常預算資助的。他補充說，聯合國尚未收到川普政府的任何正式通知。他指出，美國列出一些打算退出的條約組織，而這需要正式的信函。

杜雅里克說：「所有聯合國實體都將繼續依照會員國賦予的授權履行其職責。聯合國有責任為仰賴我們的人提供服務。」

美國是聯合國經常預算的最大出資國，根據聯合國大會達成的一致評估，美國需負擔最高22%的經常預算。這些款項屬於強制性分攤。杜雅里克表示，美國去年未向經常預算支付任何款項。華府目前積欠約15億美元。

杜雅里克說：「根據聯合國憲章，經大會核准的聯合國經常預算與維和預算分攤款，對所有會員國而言，包括美國在內，都是法定義務。」

2026年聯合國經常預算為34.5億美元，涵蓋政治、人道主義、裁軍、經濟、社會事務與通訊工作。對大多聯合國機構、基金與計畫的捐款，如對世界糧食計劃署（World Food Programme）與聯合國兒童基金會（UNICEF）的資助，則屬自願性質。

川普曾形容聯合國具有「巨大潛力」，但認為聯合國並未發揮應有作用。他希望削減美國的資金投入。古特瑞斯已於去年3月啟動一個名為UN80的改革工作小組，目的在削減成本並提升效率。

