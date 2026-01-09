睽違19年 義大利總理17日將訪問韓國
韓國青瓦台今天發聲明表示，義大利總理梅洛尼（（Giorgia Meloni）將於1月17日至19日期間訪韓，與總統李在明舉行高峰會談。
路透社報導，總統府聲明指出，梅洛尼應李在明邀請進行訪問，這是義大利領導人睽違19年後，首度對韓國展開國事訪問。
總統府表示，兩位領導人將於1月19日舉行高峰會，計劃討論貿易、人工智慧（AI）與國防等雙邊合作領域，以及更廣泛的國際事務。
總統府表示，義大利是韓國在歐盟中的4大貿易夥伴之一。
