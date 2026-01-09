德總統批美國摧毀秩序 憂世界淪為「賊窩」

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）強烈批評美國總統川普執政下的美國外交政策，並呼籲國際社會，切勿讓世界秩序淪為一個讓無良之徒為所欲為的「賊窩」。

路透社報導，史坦麥爾這番措辭異乎尋常的重話，顯然是針對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台一事等行動，直指全球民主正遭受前所未見的攻擊。

儘管德國總統的角色在很大程度上僅具象徵意義，但他的話語仍具有分量，且比起一般政治人物，他有更多表達觀點的自由。

史坦麥爾將俄羅斯併吞克里米亞以及全面入侵烏克蘭描述為分水嶺，並表示美國的行為構成第2次歷史性斷裂。

史坦麥爾昨晚在一場研討會上表示：「接著是我們最重要的夥伴美國的價值崩解，而美國正是協助建立這個世界秩序的國家。」

他說：「這關乎防止世界淪為一個賊窩，讓毫無道德底線的人為所欲為，使某些地區甚至整個國家被少數大國視為私有財產。」

德國第一電視台（ARD）今天公布的民調顯示，受訪的德國民眾中有76%如今認為美國已不是德國可以依賴的夥伴，較2025年6月上升3個百分點。僅有15%認為德國仍可信任美國，創下這項定期民調以來的最低水準。

相較之下，大約有3/4的民眾認為法國與英國是值得依賴的。

調查顯示，69%的德國民眾對歐洲安全表示擔憂，幾乎同樣比例的人認為北大西洋公約組織（NATO）夥伴無法依賴聯盟中最強大的成員美國提供保護。