德總統批美國摧毀秩序 憂世界淪為「賊窩」

中央社／ 柏林8日綜合外電報導

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）強烈批評美國總統川普執政下的美國外交政策，並呼籲國際社會，切勿讓世界秩序淪為一個讓無良之徒為所欲為的「賊窩」。

路透社報導，史坦麥爾這番措辭異乎尋常的重話，顯然是針對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台一事等行動，直指全球民主正遭受前所未見的攻擊。

儘管德國總統的角色在很大程度上僅具象徵意義，但他的話語仍具有分量，且比起一般政治人物，他有更多表達觀點的自由。

史坦麥爾將俄羅斯併吞克里米亞以及全面入侵烏克蘭描述為分水嶺，並表示美國的行為構成第2次歷史性斷裂。

史坦麥爾昨晚在一場研討會上表示：「接著是我們最重要的夥伴美國的價值崩解，而美國正是協助建立這個世界秩序的國家。」

他說：「這關乎防止世界淪為一個賊窩，讓毫無道德底線的人為所欲為，使某些地區甚至整個國家被少數大國視為私有財產。」

德國第一電視台（ARD）今天公布的民調顯示，受訪的德國民眾中有76%如今認為美國已不是德國可以依賴的夥伴，較2025年6月上升3個百分點。僅有15%認為德國仍可信任美國，創下這項定期民調以來的最低水準。

相較之下，大約有3/4的民眾認為法國與英國是值得依賴的。

調查顯示，69%的德國民眾對歐洲安全表示擔憂，幾乎同樣比例的人認為北大西洋公約組織（NATO）夥伴無法依賴聯盟中最強大的成員美國提供保護。

美國 德國 依賴

耕興協助聯發科　Wi-Fi 8平台取得美國FCC證書

美對委內瑞拉和格陵蘭出手 專家憂加拿大恐是下一個

馬克宏重批川普政策 警告「強權即公理」令人憂台灣遭進一步包圍

MLB／慶祝美國250歲生日 明星賽落腳費城別具意義

馬斯克警告南韓人口出生率持續下降 北韓恐不用出兵就能拿下

科技億萬富豪馬斯克近日作客一檔podcast時表示，南韓持續下降的出生率，將導致未來出現嚴重人口不足，甚至可能讓北韓不用...

「哈米尼去死！」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

紐約時報引述監控團體與目擊者報導，隨著要求伊斯蘭政府下台的全國抗議蔓延至多座城市，示威規模持續擴大，伊朗8日陷入大規模網...

川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

川普政府對委內瑞拉執行斬首行動後，對中俄究竟是鼓勵或者嚇阻，在此間有截然不同的解讀。美國時間八日刊出的紐約時報專訪，川普...

大阪通天閣商家大火濃煙竄天際 30輛消防車馳援火勢難控制

日本大阪知名景點通天閣周邊的商店街今上午發生火警，警消已出動30輛消防車前往撲救，但因天氣乾燥，濃煙高竄天際，消防人員無...

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

亞洲兩大經濟體日本與中國大陸之間的爭端正在持續升高。針對有媒體報導指北京當局正在阻撓食品、稀土等產品的運送，日本呼籲應確...

隱瞞金錢如另類背叛 「財務不忠」悄取代外遇侵蝕愛情

在不少伴侶關係中，財務謊言正悄悄取代外遇，成為更隱蔽的背叛形式。從隱瞞債務、衝動刷卡到金錢控制，這類財務不忠往往在育兒費用與生活壓力下被放大，卻最難啟齒。心理諮商師指出，金錢衝突不只是帳目問題，而是信任崩裂的警訊。當真相浮現，關係能否修復，取決於是否願意正視不忠背後的恐懼與權力失衡，答案並不那麼簡單……

