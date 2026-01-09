金正恩公開表態 無條件支持普丁所有決策
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩承諾，將「無條件地支持」俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）所有的政策與決定。
法新社報導，根據南韓與西方情報機構，北韓已派遣數以千計部隊為俄羅斯作戰，助俄羅斯推進近四年來對烏克蘭的侵略行動。
KCNA發布的一封信函中，金正恩表示從普丁身上感受到「真正的同志情誼」，並將此視為「最為珍貴的關係」。
金正恩在信中寫道，兩國之間的「密切合作」未來將在「各個領域持續進行」。
他說：「我將無條件地尊重並支持你所有的政策與決定，願意為你與你的俄羅斯，始終與你站在一起…這項選擇將是持續且永久的。」
這封信是回應普丁之前寄出的一封信，但北韓官媒未公開這位俄羅斯領導人的信件內容。
近年來，北韓頻繁進行飛彈試射。分析人士指出，此舉目的是提升精準打擊能力、挑戰美國與南韓，同時在輸出俄羅斯前測試武器性能。
除了派兵協助俄羅斯作戰外，北韓也向俄方提供砲彈、飛彈及長程火箭系統。
分析人士指出，作為回報，俄羅斯向北韓提供金援、軍事技術，以及供應糧食與能源。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言