林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

預言 Joeman 翻車成名！星座專家白瑜遭控「與已婚男泡湯」 6點聲明喊告

金正恩公開表態 無條件支持普丁所有決策

中央社／ 首爾9日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩承諾，將「無條件地支持」俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）所有的政策與決定。

法新社報導，根據南韓與西方情報機構，北韓已派遣數以千計部隊為俄羅斯作戰，助俄羅斯推進近四年來對烏克蘭的侵略行動。

KCNA發布的一封信函中，金正恩表示從普丁身上感受到「真正的同志情誼」，並將此視為「最為珍貴的關係」。

金正恩在信中寫道，兩國之間的「密切合作」未來將在「各個領域持續進行」。

他說：「我將無條件地尊重並支持你所有的政策與決定，願意為你與你的俄羅斯，始終與你站在一起…這項選擇將是持續且永久的。」

這封信是回應普丁之前寄出的一封信，但北韓官媒未公開這位俄羅斯領導人的信件內容。

近年來，北韓頻繁進行飛彈試射。分析人士指出，此舉目的是提升精準打擊能力、挑戰美國與南韓，同時在輸出俄羅斯前測試武器性能。

除了派兵協助俄羅斯作戰外，北韓也向俄方提供砲彈、飛彈及長程火箭系統。

分析人士指出，作為回報，俄羅斯向北韓提供金援、軍事技術，以及供應糧食與能源。

俄羅斯 北韓 金正恩

相關新聞

馬斯克警告南韓人口出生率持續下降 北韓恐不用出兵就能拿下

科技億萬富豪馬斯克近日作客一檔podcast時表示，南韓持續下降的出生率，將導致未來出現嚴重人口不足，甚至可能讓北韓不用...

「哈米尼去死！」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

紐約時報引述監控團體與目擊者報導，隨著要求伊斯蘭政府下台的全國抗議蔓延至多座城市，示威規模持續擴大，伊朗8日陷入大規模網...

川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

川普政府對委內瑞拉執行斬首行動後，對中俄究竟是鼓勵或者嚇阻，在此間有截然不同的解讀。美國時間八日刊出的紐約時報專訪，川普...

大阪通天閣商家大火濃煙竄天際 30輛消防車馳援火勢難控制

日本大阪知名景點通天閣周邊的商店街今上午發生火警，警消已出動30輛消防車前往撲救，但因天氣乾燥，濃煙高竄天際，消防人員無...

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

亞洲兩大經濟體日本與中國大陸之間的爭端正在持續升高。針對有媒體報導指北京當局正在阻撓食品、稀土等產品的運送，日本呼籲應確...

隱瞞金錢如另類背叛 「財務不忠」悄取代外遇侵蝕愛情

在不少伴侶關係中，財務謊言正悄悄取代外遇，成為更隱蔽的背叛形式。從隱瞞債務、衝動刷卡到金錢控制，這類財務不忠往往在育兒費用與生活壓力下被放大，卻最難啟齒。心理諮商師指出，金錢衝突不只是帳目問題，而是信任崩裂的警訊。當真相浮現，關係能否修復，取決於是否願意正視不忠背後的恐懼與權力失衡，答案並不那麼簡單……

