金正恩公開表態 無條件支持普丁所有決策

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩承諾，將「無條件地支持」俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）所有的政策與決定。

法新社報導，根據南韓與西方情報機構，北韓已派遣數以千計部隊為俄羅斯作戰，助俄羅斯推進近四年來對烏克蘭的侵略行動。

KCNA發布的一封信函中，金正恩表示從普丁身上感受到「真正的同志情誼」，並將此視為「最為珍貴的關係」。

金正恩在信中寫道，兩國之間的「密切合作」未來將在「各個領域持續進行」。

他說：「我將無條件地尊重並支持你所有的政策與決定，願意為你與你的俄羅斯，始終與你站在一起…這項選擇將是持續且永久的。」

這封信是回應普丁之前寄出的一封信，但北韓官媒未公開這位俄羅斯領導人的信件內容。

近年來，北韓頻繁進行飛彈試射。分析人士指出，此舉目的是提升精準打擊能力、挑戰美國與南韓，同時在輸出俄羅斯前測試武器性能。

除了派兵協助俄羅斯作戰外，北韓也向俄方提供砲彈、飛彈及長程火箭系統。

分析人士指出，作為回報，俄羅斯向北韓提供金援、軍事技術，以及供應糧食與能源。