從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢
亞洲兩大經濟體日本與中國大陸之間的爭端正在持續升高。針對有媒體報導指北京當局正在阻撓食品、稀土等產品的運送，日本呼籲應確保相關產品的運輸順暢。
日本內閣官房長官木原稔拒絕針對私營企業的個別交易發表評論，但他表示，日本正密切關注事態發展，並將根據需要採取適當行動。
華爾街日報引述兩家中國出口商報導，中國已開始扼殺對日本的稀土及稀土磁鐵出口。另外，日本經濟新聞引述未具名人士指出，中國海關正刻意延誤包括清酒及食品在內的日本產品輸入。
木原稔今（9）日在記者會上說：「我相信稀土的國際貿易應該順暢進行，而且這是極為重要的。中國對稀土及其他材料的出口管制措施，已持續一段時間，對全球供應鏈產生嚴重影響。」他同時提到，日本對中國的食品出口也應保持順暢。
日本與中國的紛爭起自去年11月初，日本首相高市早苗在國會答詢時，提及如果「台灣有事」，日本可能需要部署軍隊保護日本的安全。
本周稍早，北京當局宣布，對可能增強日本軍事能力的「軍民兩用」產品實施新的出口管制，同時針對日本生產的一種關鍵晶片製造材料，展開反傾銷調查。日本則是對中國在東海部署移動式鑽探船表示抗議。
