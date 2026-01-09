快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

影／德國小鎮綿羊遷徙迷航記 50隻羊結伴誤闖超市讓顧客又驚又喜

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國巴伐利亞邦布爾格辛（Burgsinn）的Penny連鎖超市近日意外闖入約50隻脫離羊群的迷途綿羊，牠們在店內走道間奔跑探索，讓顧客又驚又喜，最後才被引導離開。
德國巴伐利亞邦布爾格辛（Burgsinn）的Penny連鎖超市近日意外闖入約50隻脫離羊群的迷途綿羊，牠們在店內走道間奔跑探索，讓顧客又驚又喜，最後才被引導離開。

德國一座小鎮的折扣超市近日意外闖入約50隻脫離羊群的迷途綿羊，牠們在店內走道間奔跑探索，讓顧客又驚又喜，最後才被引導離開。

連結：https://x.com/NewsFokus/status/2009275457938534825?s=20

這場「毛茸茸入侵」發生在5日，正值巴伐利亞邦布爾格辛（Burgsinn）進行綿羊的例行季節性遷徙。數十隻羊顯然對既定路線另有想法，轉而闖進連鎖超市Penny的一家分店。

影片顯示，羊群一邊咩咩叫，一邊站在滿地狼藉中四處張望，與其說是驚慌失措，不如說更顯好奇。目擊者透露，雖然牠們忍住了啃食架上新鮮蔬果的衝動，卻在飲料區推擠碰撞，將玻璃瓶與其他商品撞落貨架，留下一片狼藉。

牧羊人米希勒（Dieter Michler）接受巴伐利亞廣播公司採訪時表示，，他當時正帶著包含母羊與小羊在內的500隻羊，前往過冬的安置地點，並推測闖進超市的50隻羊中，至少有一部分是被地上的橡實吸引，因而與大隊走散，並帶著其他羊一同偏離原本路線。

米希勒說：「一定是有人提著袋子走進超市，牠們就跟進去了。」他解釋，在羊的眼中，那些袋子可能看起來像是濃縮飼料或鹽袋，「我完全沒想到牠們會自己走進超市。」

一名顧客開車追上米希勒與其餘羊群，告知他走失羊隻的「意外冒險」。等他趕到時，店員已透過發出巨大聲響，將羊群趕出超市，牠們隨後回到停車場。米希勒說，羊群在這場插曲過後一切安好，一回到大隊裡就又開心起來了」。

這群羊的超市歷險記前後大約20分鐘後，Penny超市在聲明中打趣地表示：「實在無法判斷這些羊究竟是在找什麼特價商品，還是只是想進來取暖。」同時指出，這群羊似乎特別喜歡收銀區，因為那裡聚集了顧客與店員。

超市 店員 綿羊

延伸閱讀

交換學生對履歷加分嗎？父母反對出國盼專心國考 過來人戳破她夢幻泡泡

歐美烏就烏克蘭戰後安全保障達成一致

極左環團疑縱火釀柏林4.5萬戶停電 民眾質疑基礎設施安全

樊振東「留洋」奪首冠還當選MVP：會好好享受這一刻

相關新聞

典型受害者並不存在？揭開「東南亞詐騙園區內幕」

許多外界觀察者都認為「網路奴隸」跟傳統奴役受害者相比，通常教育程度都較高、能力也較好，但官方數據和我們的調查都證明，許多中國倖存者（也是詐騙產業多年來主要勞動力）年紀都很輕、教育程度偏低，且大多數來自弱勢背景。事實是，由於詐騙業者掌握的科技越來越進步，網路詐騙產業吸引、仰賴的人越來越多元，因此所謂的「典型受害者」並不存在。

影／德國小鎮綿羊遷徙迷航記 50隻羊結伴誤闖超市讓顧客又驚又喜

德國一座小鎮的折扣超市近日意外闖入約50隻脫離羊群的迷途綿羊，牠們在店內走道間奔跑探索，讓顧客又驚又喜，最後才被引導離開...

日本山梨縣森林火災！直升機灌救、疏散百餘人 擬請自衛隊協助

日本山梨縣上野原市和大月市交界處的扇山1月8日發生森林大火，火勢至翌日早上仍未受控，縣政府已向自衛隊提出派救災人員協助的請求。上野原市政府擔心火勢會進一步蔓延，因此已向山腳地區76戶家庭共143人下達了疏散令。

「戴珍珠耳環的少女」來到日本 8月大阪中之島展出

荷蘭畫家維梅爾最具代表性的作品之一「戴珍珠耳環的少女」睽違14年再次來到日本，將於今年夏天在大阪中之島美術館展出。這幅畫...

花5千日圓買咖啡卻吃平價鰻魚飯？6個致富習慣學起來

許多人以為富豪有錢，所以敢花、會享受，實際觀察恰恰相反。即使身價驚人，他們日常消費極度理性，花錢前一定先判斷「值不值得」。也因此，會出現願花5千日圓買一杯咖啡，卻只點普通等級鰻魚飯的矛盾情況。日本上流社會管家新井直之長期近距離觀察富豪生活，歸納出6個能維持有錢狀態的日常習慣，是一般人也能學習的「儲蓄腦」思維。

美國新飲食指南 多補蛋白質

美國川普政府公布最新飲食指南，建議美國民眾提高一倍蛋白質攝取量，並且完全避開額外添加的糖或甜味劑，指控過去數十年的飲食指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。