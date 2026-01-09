川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

快訊

聯合報／ 編譯張佑生
美國總統川普接受紐約時報專訪，觸及台海議題。路透
川普政府對委內瑞拉執行斬首行動後，對中俄究竟是鼓勵或者嚇阻，在此間有截然不同的解讀。美國時間八日刊出的紐約時報專訪，川普一句是否對台動武，「是習近平的事」，對台灣究竟是喜訊或噩耗？

川普在紐約時報訪談中對中國若對台動武的反應，語帶弦外之音，透過回答順序巧妙傳遞威懾訊號。從區隔委內瑞拉先例、回應習近平視角，到自信預測任內無侵台可能，最後補充總統換人後不確定性，凸顯其「天威難測」的外交與美國實力底線。

在長達近兩小時的《紐約時報》專訪中，川普被問，美國對委內瑞拉動武，是否為其他大國處理主權爭議提供了危險先例？川普的回應並未立即觸及台灣，而是先行否定類比本身。

他首先強調，委內瑞拉對美國構成的是「直接且真實的威脅」（a real threat） ，包括非法移民、毒品與犯罪問題，台灣並無民眾或毒品大量湧入中國，兩者不能類比（“I don’t view the situations as analogous.”），暗指台灣非中國直接威脅，無動武正當性。另一層意義是，全世界只有美國可以這樣做。

在完成這一層切割後，話題才轉入台灣。當記者指出，中國國家主席習近平將台灣視為分離主義威脅時，川普並未反駁這一認知，而是將決定權交還給北京：「習近平認為台灣是中國的一部分，要做什麼是他的事」（"He (Xi) considers it to be a part of China, and that’s up to him what he’s going to be doing."）

表面讓步，旋即警告：「但你知道，我已向他表達若他這麼做我會非常不滿，我不認為他會做。我希望不會。」（But, you know, I’ve expressed to him that I would be very unhappy if he did that, and I don’t think he’ll do that. I hope he doesn’t.）

川普接著說：「我們總統換人後，習近平可能動手，但我不認為他在我當總統時會做。（He may do it after we have a different president, but I don’t think he’s going to do it with me as president.）這段話構成專訪中最具指標性的判斷：台海風險並未被否認，而是被明確限定在「任期之外」。

整體而言，川普的說法依序完成四個層次——先否定委內瑞拉行動的先例效應，再將台海行動的責任歸屬於習近平，但警告後果（我會很不滿），最後以個人任期作為風險判斷的時間界線。這樣的話語結構，使台海問題被置於責任外推、情境切割與任期判斷的框架之中，而非制度性紅線或長期安全承諾之下。

川普 習近平 紐約時報

