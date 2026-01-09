大阪通天閣商家大火濃煙竄天際 30輛消防車馳援火勢難控制

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本大阪知名景點通天閣周邊的商店街今上午發生火警，警消已出動30輛消防車前往救火。圖／取自讀賣電視YouTube
日本大阪知名景點通天閣周邊的商店街今上午發生火警，警消已出動30輛消防車前往救火。圖／取自讀賣電視YouTube

日本大阪知名景點通天閣周邊的商店街今上午發生火警，警消已出動30輛消防車前往撲救，但因天氣乾燥，濃煙高竄天際，消防人員無法估計需要多久才能控制火勢。

讀賣電視台報導，當地時間上午10時40分左右消防接獲路人通報，指與大阪市浪速區通天閣連接在一起的商店街大樓冒出濃煙。消防人員表示已出動30輛消防車，但火勢仍在燃燒，不確定何時能控制。

消防人員正在確認有無人員傷亡，目前認為應無民眾被留在火場。日本氣象廳正對大阪市發布乾燥警告。

