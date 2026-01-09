美國暫停援助索馬利亞 雙方關係跌至谷底

由於世界糧食計劃署（WFP）在索馬利亞的倉庫遭拆毀，美國宣布暫停進一步援助索馬利亞。此外，川普政府近日也對明尼蘇達州索馬利亞社區一些非營利組織提出詐欺指控。

路透社報導，美國國務院負責對外援助的次卿今天在聲明中表示，索馬利亞政府官員摧毀美國資助的世界糧食計劃署倉庫，非法扣押由捐助者提供，用於援助當地弱勢民眾的糧食。

這名官員表示，華盛頓將暫停援助索馬利亞，至於此一金額目前尚不清楚。

世界糧食計劃署一名發言人今天表示，目前已追回75噸營養物資；另一名發言人昨天表示，港口當局已拆除存放等同數量援助物資的倉庫。

美國官員表示，華盛頓「樂於聽到有關部分物資已被追回的報導」，美國政府正繼續調查索馬利亞境內援助物資被挪用與濫用的情形。

這名官員說：「我們籲請索馬利亞聯邦政府立即履行承諾，就此事說明。」

今天稍早，索馬利亞外交部駁斥美援物資遭盜的說法，並表示這些物資仍由世界糧食計劃署保管。

索馬利亞外交部表示，摩加迪休（Mogadishu）港區正進行擴建與改造，最初存放援助物資的倉庫，也就是所謂的「藍色倉庫」即位於港區。世界糧食計劃署補充，此舉「並未影響人道援助物資的保存、管理或發放」。

世界糧食計畫署發言人昨天表示，正與相關部門合作，解決倉庫拆除後糧食安全儲存的問題。

路透社看到的一份摩加迪休港務局（Mogadishu PortAuthority）貨物交接清單顯示，世界糧食計劃署已接收先前從「藍色倉庫」轉移至另一間倉庫的糧食。交接單似乎由世界糧食計劃署駐索馬利亞官員簽署，並附有手寫註釋，稱世界糧食計劃署將在實驗室檢測確認糧食適合人類食用後，正式確認接收。

美國總統川普上任後推行強硬移民政策，美國與索馬利亞的關係受阻。川普政府禁止索馬利亞公民入境，同時在上個月表示正對涉及索馬利亞裔美國公民的移民案件進行檢討，以查明是否涉有詐欺行為。

此外，川普政府也對明尼蘇達州索馬利亞社區一些非營利組織提出詐欺指控。自聯邦檢察官於前總統拜登（Joe Biden）任內開始調查索馬利亞社區內的兒童保育與其他社會服務計畫以來，至少已有56人認罪。

美國國務院昨天表示，援助恢復將取決於索馬利亞政府的負責態度與所採取之補救措施。