美聯邦武力進駐城市見血 波特蘭2人遭探員擊傷

中央社／ 洛杉磯8日綜合外電報導

當地警方表示，美國聯邦執法人員今天在俄勒岡州西部城市波特蘭（Portland）開槍射傷兩人。

法新社報導，波特蘭警方在聲明中表示：「在發生涉及聯邦探員的槍擊案後，目前有兩人送醫治療。」昨天才發生一名美國女子在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭移民官擊斃的事件，引發社會譁然。

當地警局強調其員警並未參與該起槍擊案，並表示他們在下午接獲報案請求支援。

聲明指出：「員警到場後，發現一名男性與一名女性中彈受傷。員警先綁上止血帶，並呼叫緊急醫療人員前來救治。」

「傷者已被送往醫院，目前傷勢不明。員警已確認，這兩人是在涉及聯邦探員的槍擊案中受傷。」

當地聯邦調查局（FBI）辦公室最初曾發文證實這起槍擊案，但隨後刪除這則推文。

貼文指出：「FBI波特蘭辦公室正在調查一起涉及探員的槍擊案，事發時間約為下午2時15分，地點鄰近波特蘭主街（Main St）10000號街區，涉案人員為海關與邊邊境巡邏隊探員，共有兩人受傷。此案仍是由FBI帶領調查，相關偵辦行動持續進行中。」

當地美國廣播公司（ABC）電視台附屬台KATU2報導，傷者在案發後開車離開現場，前往一處公寓大樓，並在那裡打電話求助。

該事件發生的24小時前，明尼阿波利斯才剛發生蒙面的美國移民暨海關執法局（ICE）探員擊斃一名37歲母親的命案。白宮稱此舉是針對「國內恐怖主義」的自衛行動。

波特蘭市長威爾森（Keith Wilson）表示，在市內發生的這起槍擊案，是大量全副武裝的聯邦探員湧入所致。他指出，這是川普所謂打擊非法移民行動的一部分。

「就在明尼蘇達州發生聯邦探員造成的可怕暴力事件隔天，我們波特蘭社區如今又面臨另一宗令人極度不安的事件。」

「當憲法保障遭受侵蝕、流血事件不斷增加時，我們不能坐視不管。波特蘭不是軍事化探員的『訓練場』，政府威脅動用『全力』正造成致命的後果。」

