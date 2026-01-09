農民強烈反彈 馬克宏表態反對歐盟與南美貿易協議

農民駕駛拖拉機進入巴黎、表達對歐洲聯盟（EU）與南美洲國家組成的「南方共同市場」（Mercosur）貿易協議的強烈不滿後，法國總統馬克宏表示，法國將對這項協議投下反對票。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在歐盟國家預定就這項歷時超過25年談判的協議進行最終表決前一天於社群媒體X指出：「法國將投票反對簽署這項協議。」

這項協議一旦生效，將成為全球最大的自由貿易區之一，讓27國組成的歐盟出口更多汽車、機械、葡萄酒與烈酒至拉丁美洲。

但農民擔心農業大國巴西及其鄰國的大量低價農產品輸入，將使歐盟農產品在本地市場上失去競爭力。

數十輛拖拉機今天天亮前駛入巴黎市區，有些停在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）前，有些則在凱旋門（Arcde Triomphe）附近，隨後農民聚集在國民議會外抗議。

其中一輛拖拉機掛著「拒絕南方共同市場」（No toMercosur）的標語，指的是歐盟與涵蓋巴西、巴拉圭、阿根廷與烏拉圭的貿易協議。

上個月原訂在巴西舉行的簽署會議，因義大利與法國基於農業部門的顧慮要求延後，在最後關頭受阻。

馬克宏表示，歐洲執委會（EC）在協議細節上取得「不可否認的進展」，應當獲得肯定，但他也說，法國國會呈現「一致性政治反對」，法國將投下反對票。

歐盟國家預計9日對協議文本作出最終核准，為下週正式簽署鋪路。

若協議簽署，工會已呼籲將於1月20日在法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐盟議會大樓前舉行更多抗議活動。

比利時農民曾對這項貿易協議發起大規模抗議，愛爾蘭今天也表示，將投票反對這項貿易協議。

不過，德國與西班牙強力支持這項協議，因為在中國競爭與美國關稅衝擊下，他們認為這項協議將提振受到影響的產業。

義大利昨天則高度肯定協議的益處，外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，義大利「一向支持完成這項協議」。