聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏8日在巴黎艾麗榭宮向法國駐外大使發表演說。歐新社
法國總統馬克宏8日對美國總統川普主政下的華府政策提出迄今最強烈的批評之一，警告美國正「逐漸背離」部分盟友，並試圖「掙脫國際規則」。

美聯社與法新社報導，馬克宏在艾麗榭宮對法國駐外大使發表演說時，嚴詞譴責「強權即公理」（law of the strongest），使人們開始「擔心格陵蘭是否會被入侵」。

他指出：「強權即公理是造成最大混亂的狀態，普通民眾每天都在擔心，格陵蘭是否會被入侵，加拿大是否會面臨成為美國第51州的威脅，或者台灣是否會被進一步包圍。」

馬克宏表示，我們正生活在一個大國林立且「日益失常」的世界，且「確實存在想要把世界瓜分的衝動」，並直言美國作為「既有強權」，卻「正逐漸背離部分盟友，並擺脫直到最近仍在倡導的國際規則」，同時拒絕他所形容的「新殖民主義與新帝國主義」。

儘管馬克宏在演說中也批評中國「日益毫不掩飾的商業侵略性」，並指俄羅斯已成為「破壞穩定的力量」，其對烏克蘭的戰爭至今仍看不到盡頭，但外界注意到，他對美國的評論尤為尖銳，卻仍未主張與華府決裂。

馬克宏 美國 華府

川普稱租約條約不如直接擁有格陵蘭 傳美考慮每人發3百萬元收買

美國總統川普7日接受紐約時報獨家專訪時堅持，丹麥屬地格陵蘭必須成為美國一部分。路透則引述4名知情人士報導，美國官員已討論...

川普：習近平對台灣做什麼「由他決定」 不認為任內會對台動武

美國總統川普7日接受紐約時報獨家專訪時表示，台灣是中國大陸國家主席習近平的「驕傲來源」，「他要做什麼由他決定」，但如果真...

馬克宏重批川普政策 警告「強權即公理」令人憂台灣遭進一步包圍

法國總統馬克宏8日對美國總統川普主政下的華府政策提出迄今最強烈的批評之一，警告美國正「逐漸背離」部分盟友，並試圖「掙脫國...

川普稱守國際法但「看你怎麼定義」 對等關稅若遭推翻已備替代方案

美國總統川普7日晚間接受紐約時報專訪宣稱，唯一能限制他作為三軍統帥權力的來源是「自己的道德」，並輕描淡寫否定國際法與其他...

美國暫停援助索馬利亞 雙方關係跌至谷底

由於世界糧食計劃署（WFP）在索馬利亞的倉庫遭拆毀，美國宣布暫停進一步援助索馬利亞。此外，川普政府近日也對明尼蘇達州索馬...

歐洲最大核電廠成危險和平籌碼 俄烏美力爭控制權

烏克蘭總統澤倫斯基宣稱，烏克蘭與美國對俄烏和平協議已有九成共識，剩下的主要爭議之一是誰將掌控目前被俄軍控制的札波羅熱核電廠。這座歐洲最大核電廠有多重要？為何烏克蘭不滿美國提議？

