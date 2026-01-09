未受邀危機會議 格陵蘭議員批丹麥「新殖民主義」

美國總統川普近日重申美國絕對需要格陵蘭。丹麥在6日於國會召開緊急會議，但格陵蘭議會並沒有代表受邀，對此格陵蘭議員林格強烈批評，表示無法接受丹麥將格陵蘭人視為二等公民的新殖民主義手段。

丹麥媒體報導，格陵蘭議會議員與丹麥國會議員在6日上午針對美國威脅進行線上會議時，因為格陵蘭未受邀參加當天下午在丹麥克利斯堡（Christiansborg）舉行的危機會議而起衝突。

線上會議中，格陵蘭議會外交委員會主席林格（Pipaluk Lynge）表示，丹麥要召開一個有關格陵蘭的歷史性會議，但格陵蘭議會的議員還得自己表達希望出席的意願，也未受邀出席，感到受挫。她批評將格陵蘭排除在外是新殖民主義的手段。

林格向格陵蘭廣播公司（KNR）表示，在這樣高度緊張的狀況下，格陵蘭議會卻只能在門外等待，必須從來自格陵蘭的國會議員那邊獲取重要資訊，讓她感到受挫。

她說，格陵蘭人得拍桌才能得到丹麥當局的理解，就連現在這個狀況也得拍桌才能得到資訊。

她說，丹麥將格陵蘭人視為二等公民，是殖民主義的表現。

林格對格陵蘭廣播公司表示，多年來她不斷要求格陵蘭議會與代表格陵蘭的國會議員應該要同時獲得重要的機密資訊，但卻沒有進展。

目前現行的制度是丹麥政府向丹麥國會提供資訊並取得意見，格陵蘭自治政府則向格陵蘭議會提供資訊。她認為現行制度並不適用目前狀況，格陵蘭外交部人手有限，她希望議會可以直接取得資訊。

6日下午的危機會議是丹麥國會的外交委員會與2位格陵蘭選出的丹麥國會議員出席聽取丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）與國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）的簡報，但林格表示在這場機密會議2天後，格陵蘭議會尚未獲得相關資訊。

林格表示，丹麥若不平等對待格陵蘭人，不納入格陵蘭人，那麼留在丹麥王國對格陵蘭人來說就失去吸引力。

林格在線上會議中提及格陵蘭大可繞過丹麥，直接跟美國對話。雖然這與現行法律相悖，格陵蘭所有的外交行為都必須有丹麥參與，格陵蘭議會在野黨定向點黨（Naleraq）的柏特森（Juno Berthelsen）也對此表示同意。

丹麥國會外交委員會主席巴赫（Christian FriisBach）表示，現行法律對於這類機密會議有詳盡規定，包括可以出席的人員。因為高度機密，全部人員也必須親自出席。

他表示，他已經向丹麥國會議長提出建議，應立即建立丹麥國會與格陵蘭議會直接的安全通訊管道。

出席線上會議與機密會議的格陵蘭籍丹麥國會議員拉森（Aaja Chemnitz Larsen）對丹麥媒體表示，現在這樣的危機狀況中，雙方有什麼意見不合都應該要很快解決，不要讓外界認為雙方分裂並互相指責是很重要的。