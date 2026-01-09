路透：吸引格陵蘭人加入美國 川普政府考慮發獎金

路透社引述消息人士指出，受到成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的氣勢鼓舞，格陵蘭議題重回檯面。官員近期討論以一次性獎金吸引格陵蘭人，希望他們脫離丹麥，最終甚至加入美國。

雖然具體金額及操作細節尚未確定，知情人士表示，關於發放一次性獎金的想法其實並非新鮮事，但最近的討論更為認真。幕僚考慮將獎金上修至每人10萬美元，格陵蘭約有5萬7000人，總支出約在60億美元以內，此方案是有其可行性。

川普政府如果採納這項方案，獎金如何與何時發放，格陵蘭民眾需付出哪些具體對價，目前都尚未可知。

此構想是白宮討論諸多獲得格陵蘭的途徑之一，另外的方式包括可能動用美軍。不過這樣的作法，恐讓外界認為過於以交易為取向，對長期討論獨立與經濟倚賴丹麥的格陵蘭民眾而言，甚至可能會讓他們覺得被貶抑。

儘管丹麥與格陵蘭當局一再強調格陵蘭並非架上商品。知情人士指出，川普尚未上任前，便有幕僚就如何取得格陵蘭進行內部討論。

知情人士透露，川普政府日前成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，白宮幕僚希望趁勝追擊，推展川普長期以來心繫的地緣政治目標。

美國取得格陵蘭的另一種可能是簽署「自由聯合協定」（Compact of Free Association）。白宮官員6日指出，幕僚提出的方案之一就是與格陵蘭達成類似安排。

所謂「自由聯合協定」（COFA），美國過去僅與密克羅尼西亞（Micronesia)、馬紹爾群島和帛琉等小型島國簽訂，具體內容視簽約方不同而異。美國通常會提供郵政、軍事防衛等多項基本服務，藉以換取美軍自由進出協定國。

這類協定美國過去僅與獨立國家簽訂，若要循此例取得格陵蘭，格陵蘭必須先脫離丹麥。理論上，美國也可以金錢誘使格陵蘭民眾支持獨立公投，或在公投後同意簽訂「自由聯合協定」。

儘管民調顯示絕大多數格陵蘭人支持獨立，但基於脫離丹麥帶來的經濟成本等多重考量，大多數格陵蘭議員尚未推動獨立公投。此外，調查也顯示，多數格陵蘭人雖願意脫離丹麥，卻不想成為美國的一部分。

川普及其他白宮官員近來聲稱美國有權取得格陵蘭，引發歐盟及全歐洲領袖不滿，法國、德國、義大利、波蘭、西班牙、英國和丹麥6日發表聯合聲明，強調只有格陵蘭與丹麥有權決定相關事宜。