川普擬收併格陵蘭 傳丹麥官員赴白宮釐清立場

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國總統川普積極推動將格陵蘭島（Greenland）納入美國管轄之際，一名丹麥政府官員表示，川普的幕僚今天在白宮與丹麥、格陵蘭的使節見面。

這位不願透露姓名的官員指出，丹麥駐美大使索倫森（Jesper Moller Sorensen）和格陵蘭駐華府首席代表伊斯博瑟森（Jacob Isbosethsen）與白宮國家安全會議官員會談。

白宮並未立即證實這次會晤。

據指出，這次會談的目的，在釐清美國過去一週對格陵蘭所發表的言論。

白宮6日表示，美方正在考慮各種選項來收併格陵蘭，包括動用美國軍力。此外，美國官員說，透過購買方式以取得格陵蘭，也是美國的選項之一。

川普（Donald Trump）曾表示，美國基於國家安全理由需要格陵蘭。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計下週在華府與丹麥官員會面。

格陵蘭方面多次強調，不願意成為美國的一部分。

歐洲主要國家與加拿大領袖6日也表態，力挺位於北極的格陵蘭，並說格陵蘭是當地人民的。

若美國透過軍事手段，從長期盟邦丹麥的手中奪取格陵蘭，勢將引起北大西洋公約組織（NATO）內部震撼，並進一步加深川普與歐洲領袖之間的分歧。

