川普：習近平對台灣做什麼「由他決定」 不認為任內會對台動武

美國總統川普7日接受紐約時報獨家專訪時表示，台灣是中國大陸國家主席習近平的「驕傲來源」，「他要做什麼由他決定」，但如果真的動手，川普說他會非常不高興。川普也重申，不認為習近平會在自己任內對台灣採取行動。

記者詢問川普，假設他是中國國家主席習近平，看到過去幾天發生的事件（指美軍對委內瑞拉行動），是否會對特種作戰行動的執行方式感到印象深刻。川普對此回應：「他確實對此印象深刻。」

記者接著詢問川普，如果他是中國國家主席習近平，是否也會認為可以用同樣的邏輯，對台灣發動斬首行動並加以控制？又或者，俄羅斯總統普亭也能用相同論點，聲稱這是一種威脅，來奪取烏克蘭其餘領土，甚至進一步進入其他前蘇聯國家？「你是否因此創造了一個日後可能會後悔的先例？」

對此，川普回答：「不，因為這是一個真正的威脅。你們沒有看到大量人員湧入中國，也沒有毒品大量流入中國，也沒有發生我們所經歷的那些壞事。你們沒有看到台灣打開監獄，讓人們湧入中國。其實監獄裡沒有那麼多人，但你們沒有看到數十萬人從監獄和精神機構出來，湧入中國、台灣，湧入俄羅斯。」

記者隨即追問，習近平會說，台灣對中國構成威脅，這是一種分離主義行動。川普則回答：「台灣是他的驕傲來源。他認為那是中國的一部分，而他要做什麼由他決定。但我已經向他表達過，如果他這麼做，我會非常不高興，而且我不認為他會這麼做。我希望他不要這麼做。」

被問及是否認為自己在其他國家樹立一個先例時，川普說：「也許在美國換了另一位總統之後，他會這麼做，但我不認為在我仍擔任總統期間，他會這麼做。」