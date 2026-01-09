伊朗經濟岌岌可危 川普警告鎮壓抗議者恐引美國重擊

美國總統川普今天警告，若伊朗當局「開始殺害」國內參與抗議活動的群眾，他將對伊朗採取嚴厲行動。伊朗目前因經濟危機導致民間動盪不安。

綜合法新社和路透社報導，川普在接受保守派電台主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時表示：「我已讓他們知道，如果他們開始殺人，他們在暴動時往往會這麼做，而且已發生很多暴動，他們如果這麼做，我們將出手重擊。」

根據伊朗媒體與官方說法，自12月下旬動亂爆發以來，至少造成21人死亡，包括安全部隊在內。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，伊朗經濟正面臨通膨高漲等多重挑戰，部分原因來自美國制裁。德黑蘭可能暴力鎮壓反政府抗議，他強調華府對此高度關切。

貝森特在明尼蘇達州經濟俱樂部（Economic Club ofMinnesota）演說指出，「伊朗經濟已經岌岌可危」，並呼應川普對伊朗的警告，要求避免傷害參與抗議的民眾。

貝森特說：「這是一個非常危險的時刻。川普總統不希望他們傷害更多抗議者。這是一個高度緊張的時刻。」

伊朗當局承認人民正面臨經濟困境，但指控外國勢力相關網路煽動抗議。伊朗當局昨天警告抗議群眾，對「協助敵人對抗伊斯蘭共和國的人，將毫不寬貸」。